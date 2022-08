4ème session du Parlement Panafricain : Paulin GBENOU élu Vice-président du caucus Afrique de l’Ouest

Vues : 2

Paulin GBENON, Vice-président du caucus Afrique de l’Ouest du parlement panafricain

Le député béninois, Paulin GBENON est élu Vice-président du caucus Afrique de l’Ouest du parlement panafricain. C’est à l’occasion de la quatrième session de la cinquième législature dudit parlement qui s’est tenue à Midrand (Afrique du Sud). La délégation de l’Assemblée nationale du Bénin conduite par l’honorable Justin AGBODJÊTÉ était composée des députés Rosine DANGNIHO, Paulin GBÉNOU, Thomas YOMBO.

Cette session est essentiellement consacrée à l’élection du Bureau, le renouvellement des organes du PAP et la prestation de serment des nouveaux parlementaires élus dans leurs pays respectifs depuis la suspension des activités du Parlement Panafricain.

La cérémonie officielle d’ouverture de la quatrième session de la cinquième législature du Parlement Panafricain s’est déroulée sous la présidence de Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union Africaine, représentant le Président Macky SALL, Président du Sénégal et Président en exercice de l’Union Africaine a eu lieu. On note aussi à la cérémonie d’ouverture, la présence des Parlementaires Panafricains, de l’Ambassadeur Bankolé Aeoye, du Commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité de l’Union Africaine et des membres du corps diplomatiques pour ne citer que ceux là. À cette occasion, le Président de la Commission de l’Union Africaine a fait savoir tout le plaisir qu’il avait à prendre la parole en ce haut lieu du parlementarisme africain où s’exprime en toute liberté la voix des peuples africains. Il a par ailleurs rappelé que le Parlement Panafricain a été institué par l’Union Africaine en vertu de l’article 2 du protocole relatif à la Commission Économique Africaine adopté a Syrte en Lybie le 2 mars 2001. Dans ses propos, il a mentionné que l’Union Africaine a aménagé une place privilégiée au PAP dans son architecture. Il a également ajouté que les gouvernements et le PAP ont un si long chemin à parcourir pour que les parlementaires puissent, comme le veulent la raison et la sagesse, trouver les meilleures conditions incitatives à l’accomplissement de leur si noble mission.

Quid du renouvellement des organes du PAP

Dans un premier temps, le mercredi 29 juin 2022 a eu lieu l’élection des membres du Bureau du Parlement Panafricain en présence de la délégation béninoise. Les consultations ont abouti à l’élection du candidat de la région australe, le Sénateur Zimbabwéen Fortuné CHARUMBIRA, en qualité de Président du PAP, avec 161 votes sur les 203 exprimés. De même, le Mauritanien Massouda Mohamed Laghdaf occupe le poste de 1er Vice-président, l’Éthiopien Ashebiri Gayo le poste de 2ème Vice-président, la Capverdienne Lucia Maria Mendes Gonçalves dos Passos occupe le poste de 3ème Vice-présidente et enfin le député Gabonais François Ango Ndoutoumé le poste de 4ème Vice-président. Le jeudi 30 juin 2022, les membres du Bureau du caucus Afrique de l’Ouest ont été désignés. Ainsi, le candidat de la Gambie a été désigné pour présider le caucus Afrique de l’Ouest et au poste de vice-président, le député béninois Paulin GBÉNOU qui a été élu. Le poste de rapporteur est revenu à un pays lusophone en la personne du député Sierra Léonaise Rose BAMBOURA. Le vendredi 1er juillet 2022, les députés du PAP ont procédé à la désignation des trois membres du bureau devant siéger au sein de chacune des onze commissions permanentes. Les députés béninois se sont donc inscrits dans les commissions de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et de la coopération.

Les travaux de la quatrième session de la cinquième législature du Parlement Panafricain ont pris fin ce vendredi 1er juillet 2022. Au cours de la cérémonie de clôtue, le nouveau Président du PAP Fortuné CHARUMBIRA a remercié l’Union Africaine et les autorités Sud-africaines pour la parfaite organisation de la session. Il a aussi félicité les parlementaires pour la bonne ambiance qui a prévalu tout au long des élections.

Fidèle KENOU