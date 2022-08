Tournée Moele-Bénin : Jacques Ayadji rassure les militants de Bassila

Vues : 2

Jacques Ayadji, Président du parti Moele-Bénin

Une délégation du parti Moele-Bénin conduite par le Président Jacques Ayadji et composée de quelques membres du Bureau Politique National, a effectué une tournée dans la commune de Bassila pour s’enquérir des résultats issus des réformes du congrès extraordinaire du 29 au 30 janvier 2022 tenu à Dassa-Zoumè. Occasion pour le président Ayadji de sensibiliser les populations sur la cherté de la vie et les mesures prises par le gouvernement pour atténuer la crise économique actuelle.

De quoi s’agit-il : Dans le cadre du suivi de la mise en conformité des nouvelles dispositions issues de leur congrès extraordinaire du 29 au 30 janvier 2022 tenu à Dassa-Zoumè, le président Jacques Ayadji s’est entretenu avec les militants de la zone de Bassila. Les nouvelles réformes touchaient la composition des structures à la base, supprimant les coordinations départementales pour laisser place aux coordinations de circonscriptions électorales. Lesdites réformes ont également restructuré la composition des coordinations de communes, d’arrondissements, de villages et de quartiers de villes.

Ce qu’en dit Jacques Ayadji : A l’entame de son intervention, le président du parti a tout d’abord félicité le coordonnateur de la 14e circonscription électorale avant de saluer les militants qui travaillent pour que le parti Moele Benin soit « le seul parti politique au Bénin qui est structuré du sommet jusqu’à la base jusqu’au niveau d’arrondissements, villages et quartiers de ville ». Il a ensuite rappelé la véritable raison de cette rencontre. « A la suite de notre congrès du 29 au 30 Janvier 2022 tenu à Dassa-Zoumè, des réformes opérées exigent que les démembrements de parti soient revus. Nous sommes ici pour installer la nouvelle coordination communale », a-t-il précisé. S’agissant des élections législatives de 2023, Jacques Ayadji a affirmé que le parti est en train d’être renforcé dans toutes les 24 circonscriptions du Bénin. «Je pense que le parti Moele-Bénin est aguerri et le 8 janvier sera la date sacrée, la date à laquelle le parti Moele-Bénin va se révéler au peuple Bénin. Nous avons dit que la route est longue et en même temps on a dit d’avancer quand même. Lorsque vous élaborer un projet, il y a les hypothèses et les risques. Nous savions que dans les dernières semaines qui vont précéder les élections, il y a une attaque sans précédent contre notre parti et nous sommes préparés pour y faire face », a-t-il rassuré. Dans ses propos, il a souligné que Moele Benin travaillera de jour comme de nuit pour accompagner le Président Patrice Talon à réussir ses réformes. Le leader invite donc ses militants à toujours œuvrer pour atteindre l’objectif qu’est de voir Moele Bénin se représenter à la 9ème législature.

Par ailleurs : Les échanges ont été faits en présence de plusieurs militants, femmes comme hommes munis d’un drapeau sur lequel est affiché le logo du parti. Ils ont également eu droit à une communication sur les mesures prises par le gouvernement face à la crise économique mondiale. Le président Jacques Ayadji a pour finir, invité ses militants à faire preuve de patriotisme économique, qui est un crédo à Moele-Bénin, c’est à dire « produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons ».

Assise Agossa