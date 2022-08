Pour une large adhésion au projet de mariage PRD-UP : Le Sg/Prd Falilou Akadiri rassure de la création d’un nouveau parti

Vues : 1

Falilou Akadiri, Secrétaire général du PRD

La fusion entre le Parti du Renouveau Démocratique (Prd) et l’Union Progressiste (UP) continue de faire polémique. A travers un communiqué, le secrétaire général du PRD, Falilou Akadiri, a éclairé la lanterne des populations sur le socle de cette alliance entre les deux partis à l’approche des législatives.

Le communiqué du secrétaire général du PRD, Falilou Akadiri, laisse à croire que c’est le président Djogbénou qui a exprimé le souhait d’un rapprochement plus étroit entre le PRD et l’UP, rapprochement qui conduira à une plus grande convergence et fera des deux partis, les « coproducteurs » de l’offre politique à venir, tout en préservant ce que chacun d’eux a d’essentiel. Ce souhait a surgi vu les actions de terrain initiées par le PRD pour vulgariser les décisions et réalisations du gouvernement. Selon le même communiqué, « la vision exposée par le Président de l’UP est en adéquation avec celle du PRD ». C’est ce qui a motivé « la DEN a approuvé le principe d’une mise en œuvre commune de cette vision, et a autorisé le Président du Parti à poursuivre avec son homologue de l’UP, les négociations pour un heureux aboutissement du projet ». Le rapprochement entre l’UP et le PRD approuve que l’identité du parti arc-en-ciel ne disparaîtra pas. Mais en se référant à la publication de maitre Adrien Houngbédji sur sa page Facebook qui laissait entendre que son parti se préparait à une nouvelle donne politique ; laquelle devrait conduire à une mise en commun du PRD et de l’UP tout en préservant l’identité des deux formations politiques, on peut également déduire que la création d’un nouveau parti issu des deux formations est envisageable. Cette alliance entre les deux partis va également permettre au PRD de se retrouver à l’assemblée même s’il avait peu de chance de réunir les 10% exigés.

Assise Agossa