Cour de justice de la CEDEAO : Le Président juge Asante décoré par l’Association du barreau africain

Vues : 1

Le Président Juge Asante recevant un présent après la décoration

Le président de la Cour de Justice de la CEDEAO, le juge Edward Amoako Asante, a été décoré ce lundi 8 Août 2022 de la Médaille du mérite en leadership de l’Association du barreau africain (ABA). Et pour cause, sous son leadership exceptionnel, la juridiction sous régionale a rendu de nombreuses décisions historiques qui ont suscité des éloges internationaux.

Le prix lui a été décerné lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence annuelle 2022 de l’ABA qui s’est ouverte le lundi 8 août 2022 à Lilongwe, en République du Malawi.

Cette reconnaissance du leadership exemplaire du président Asante vient quelques mois seulement après le prix « Global Freedom of Expression » de l’Université de Colombie aux États-Unis, reçu par la Cour de Justice. Elle participe au renforcement de l’image de la Cour en tant qu’exemple parmi les tribunaux régionaux africains et en tant que tribunal international qui inspire la confiance du public, a reconnu la juridiction sous régionale dans une déclaration.

Le Directeur Général de l’Institut nigérian d’études juridiques avancées, le professeur Muhammed Tawfiq Ladan, a déclaré que le prix était manifestement mérité et a décrit le président Asante, comme « l’incarnation de la justice dans sa forme actuelle et un champion des droits de l’homme dans l’administration de la justice ».

Le juge Asante a été élu à deux reprises en 2018 et 2020 par ses quatre autres collègues à la présidence de la Cour suite à leur prestation de serment devant le président de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO en 2018.

Très actif et reconnu dans plusieurs associations du monde judiciaire chez lui au Ghana, comme à l’international, le juge Asante a assisté, animé et servi comme personne-ressource à de nombreuses conférences internationales, ateliers, dialogues judiciaires et séminaires dans les domaines de la liberté d’expression, de la sécurité des journalistes, de l’arbitrage, de l’intelligence artificielle, de l’état de droit, du droit humanitaire et des droits de l’homme.

Sous sa direction, la Cour de Justice de la CEDEAO a organisé avec succès trois conférences internationales sur divers aspects de la jurisprudence de la Cour pour enrichir son travail.

La Cour de Justice de la CEDEAO est le principal organe judiciaire de l’Afrique de l’Ouest. Son siège est à Abuja au Nigéria.

Hugues Elphège Patinvoh