Cotonou: Des aires de jeux équipées bientôt disponibles dans les 13 arrondissements

Le manager du Centre Kouokam Kamtchueng échange avec le maire de Cotonou

Les élèves et fonctionnaires de la ville de Cotonou pourront désormais exercer des séances sportives en toute sécurité. Une vision qui est le fruit du partenariat entre la mairie de Cotonou et le Centre Communautaire Eya.

De quoi s’agit-il : La mairie de Cotonou et le Centre Eya se donnent la main pour offrir aux écoliers, élèves et fonctionnaires de la ville des espaces modernes, équipés et adaptés aussi bien pour des séances sportives en journée que dans la nuit. C’est donc pour sceller ce partenariat que le manager du Centre Kouokam Kamtchueng a été reçu en audience ce lundi 8 août 2022 par le Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo en présence du Secrétaire Exécutif Nestor Bossou, du Chef de Cabinet du Maire Josué Méhou et d’autres cadres techniques de la mairie.

Entre les lignes : A l’origine, l’émissaire du centre promeut par Lionel Talon était venu présenter à l’autorité municipale un projet de développement d’Aires de jeux dans trois écoles publiques de Cotonou pour promouvoir le sport et les loisirs sains à la base. Une initiative qui cadre bien avec un projet prévu dans le plan stratégique du Maire Luc Sètondji Atrokpo pour le développement de Cotonou. En effet, dans le souci d’offrir aux fonctionnaires de la ville, la possibilité de mener des activités sportives en fin de journée et selon leur disponibilité, l’édile de Cotonou a prévu la construction d’Aires de jeux entièrement équipées et bien éclairés dans tous les treize arrondissements.

Un accompagnement de taille : Convaincu par le savoir faire et la technicité des responsables du Centre Eya en matière d’animation et d’entretien d’espace communautaire, le Maire Luc Sètondji Atrokpo a proposé à son hôte de travailler ensemble dans une dynamique de partenariat public-privé, pour mettre en œuvre les deux projets dont les objectifs convergent parfaitement. Une ouverture d’esprit et un pragmatisme fortement salué par le manager du Centre Eya qui a marqué la disponibilité du groupe qu’il représente, à travailler avec la municipalité de Cotonou.

Rastel Dan