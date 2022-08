Assemblée nationale : Le personnel parlementaire sensibilisé sur la citoyenneté

Vues : 1

Photo de famille à la fin des échanges

La citoyenneté est le thème retenu ce lundi 8 Août 2022 pour l’éducation civique du personnel civil et militaire à l’Assemblée nationale. C’est au Directeur adjoint de cabinet du Président de l’Assemblée nationale, Moukaram Badarou qu’est revenu l’honneur d’entretenir le personnel parlementaire sur ledit thème. Dans son mot introductif, il a d’abord remercié le Président Louis Gbèhounou Vlavonou qui a initié ces enseignements civiques pour inciter le personnel civil et militaire au patriotisme.

« Une situation positive créée par la pleine reconnaissance aux personnes de leur statut de citoyen qui dispose, dans une communauté politique donnée, de tous ses droits civils et politiques », telle est la définition du dictionnaire Larousse du mot citoyenneté lu par Moukaram Badarou. Il a approfondi en indiquant que : « La Citoyenneté est l’état ou la qualité de citoyen qui permet à un individu d’être reconnu comme membre d’une société, d’une cité dans l’Antiquité, ou d’un Etat de nos jours, et de participer à la vie politique ».

Selon lui, la Citoyenneté donne accès à l’ensemble des droits politiques, tout en créant des devoirs, permettant de participer à la vie civique d’une société ou d’une communauté politique, par opposition au fait d’être simple résident.

« Juridiquement, la Citoyenneté peut être définie comme la jouissance des droits civiques attachés à la nationalité, c’est-à-dire la jouissance de l’ensemble des droits privés et publics qui constituent le statut des membres d’un État donné qui les reconnaît comme tels. Dans ce cadre, le citoyen est celui qui, appartenant à la « cité », dispose des droits, (notamment le droit de vote, d’éligibilité, d’accès à la fonction publique…) et est soumis à des devoirs au nom de l’intérêt général ». a aussi soutenu Moukaram Badarou. A l’en croire, la notion de citoyenneté ne peut être dissociée du citoyen en ce sens que : « Le citoyen n’est pas seulement un sujet de droit individuel. Mais il est aussi détenteur d’une part de la souveraineté politique ».

L’autre pan du développement de Moukaram Badarou ce lundi à la montée des couleurs au palais des gouverneurs à Porto-Novo concerne les droits et devoirs du citoyen. « un citoyen dispose des droits civils et politiques à savoir entre autres : jouir des libertés individuelles ; avoir la liberté de conscience, d’expression, d’aller et de venir, de se marier et d’avoir des enfants ; bénéficier de la présomption d’innocence en cas de difficulté avec la police ou la justice ; avoir un avocat pour le défendre en cas de besoin ; être traité par la justice selon une loi égale pour tous ; avoir la liberté de participer à la vie publique de son pays et d’être candidat à toutes les fonctions si l’on remplit les critères fixés par la loi. En revanche, la jouissance régulière et légale de ces droits impose au citoyen un certain nombre de devoirs ; le devoir étant une obligation qui peut être de nature juridique ou morale », a détaillé le communicateur.

Fidèle KENOU