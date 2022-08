Biennale Ouidah 2022 : La valorisation du Vaudou au cœur d’une journée d’étude scientifique

Vues : 1

Le présidium lors de séance d’échange

La communauté Ouidahéenne s’active depuis le 5 aout l’édition 2022 pour la Biennale arts et cultures Vodun escale ”terre”. C’est un rendez-vous riche en événements culturels. Littérature, défilés de mode et plusieurs activités artistiques sont au programme pour mettre en honneur le vaudou, un pilier de la culture béninoise.

En prélude à la célébration prévue pour démarrer le jeudi 11 août, des journées d’études scientifiques ont été organisées dans le but de mettre en évidence la contribution du Vaudou en tant que fait de civilisation au développement et au progrès social au Bénin, en Afrique et dans le monde. De manière spécifique, ces journées d’études vont permettre d’évaluer et de rendre plus visible le rôle du Vaudou dans l’organisation de la vie des peuples noirs d’une part; et d’autre part, d’identifier les voies et moyens de valoriser les savoirs faire ancestraux des communautés Vaudou : artisanat d’art, geste, écologie et environnement.

Les travaux de ces journées d’études scientifiques ont été lancés dans la matinée de ce lundi 8 août 2022 par une conférence inaugurale sur le thème : « Vodun, du cultuel au Culturel, entre continuité et rupture ? ». Ce thème a été présenté par Dada Daagbo Hounon Agbessi Houna 2. Les travaux scientifiques de ces journées sont dirigés par le Docteur Zéphirin Daavo, vont durer deux jours.

Il faut souligner que la Biennale Ouidah 2022 est un outil d’opérationnalisation des aménagements prévus pour la ville de Ouidah dans le Programme d’Action du Gouvernement. Elle se déroule dans les murs du Palais de Dada Daagbo Hounon Agbessi Houna 2 à Agondji, à Ouidah.

Assise Agossa