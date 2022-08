Adhésion politique: Christian Sossouhounto rejoint le  BR

Vues : 3

Christian Sossouhounto, membre du parti BR

Le parti dirigé par le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané reçoit un soutien de taille pour les prochaines joutes électorales qui se pointent à l’horizon.

L’ancien ministre de l’Urbanisme de l’Habitat de l’Assainissement, Christian Sossouhounto a officiellement rejoint la mouvance présidentielle. Il a fait son adhésion au parti Bloc Républicain (BR) à la faveur d’une cérémonie d’adhésion, qui s’est déroulée le samedi 06 août 2022 dans le 6ème arrondissement de Cotonou. L’adhésion de Christian Sossouhounto, ancien membre de le Renaissance du Bénin et ex ministre de l’Urbanisme de l’Habitat de l’Assainissement sous le régime du président Boni Yayi, est un renfort pour le BR afin de maîtriser le Littoral dans la dynamique des élections législatives qui s’annoncent pour le 08 janvier 2023. Le nouveau adhérant était le Secrétaire Exécutif National Adjoint, chargé des structures décentralisées de la RB. Avec ces différentes adhésion, le Bloc Républicain démontre qu’il consolide davantage à l’instar de son slogan : « Plus unis, plus forts, pour construire ».

Avec Christian Sossouhounto, les Républicains ont de quoi rallier les anciens cadres et militants RB, à leur cause.

Alban Tchalla