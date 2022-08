Pour ses problèmes de santé : Le président Soglo attend une opération chirurgicale

Vues : 1

Nicéphore Dieudonné Soglo, Ancien président de la République

L’ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo va bientôt subir une intervention chirurgicale. Récemment en voyage en France à Paris pour son check-up, l’ancien président, Nicéphore Soglo est rentré à Cotonou. Son retour au pays s’inscrit dans le cadre des festivités marquant la célébration du 62è anniversaire de l’Indépendance du Bénin et surtout de l’inauguration des trois monuments emblématiques. Il s’agit de la statue de l’Amazone, cette de Bio Guerra et le monument aux dévoués situé au jardin de Mathieu, où le dépôt de gerbe a eu lieu ce lundi 1er août 2022. En tant que premier président de l’ère du Renouveau démocratique, il attache du prix à la nation. Invité par le gouvernement, l’ex-président dit vouloir répondre aux obligations de la nation. A la fin de la célébration, il a confié à nos confrères de Frissons Radio qu’il va subir une intervention chirurgicale dans les jours à venir. « Moi, je dois être opéré dans une dizaine de jours à Paris », a-t-il laissé entendre. Selon sa déclaration, son retour à Cotonou a été motivé par un certain nombre de conditions posées au précurseur du Nouveau Départ. Au défilé militaire qui s’est déroulé cette matinée, on doutait de sa présence parce que le 29 juillet 2022, il avait publié depuis Paris, un communiqué dans lequel il a félicité le Chef de l’Etat, Patrice Talon pour dire qu’il a fait un minimum d’efforts après la libération de trente (30) détenus proches de l’opposition et incarcérés au lendemain des violences électorales. Les festivités ayant pris fin, le président Soglo retourne en France pour poursuivre ses soins.

Alban Tchalla