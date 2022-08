Conseil des ministres du 03 juillet: Près de 500 milliards FCFA décaissés pour des actions sociales

Vues : 3

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement au niveau du ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, un plan stratégique 2022-2026 a été élaboré. Ce plan dont les ressources sont évaluées à hauteur de 495.524.021.000 FCFA, a été approuvé en Conseil des ministres de ce mercredi 03 août 2022. Il est porté par la vision que ce ministère : « en 2026, est une plateforme intégrée d’offre et de facilitation des services de protection sociale et d’inclusion financière, adaptées aux besoins des couches vulnérables de la population béninoise ». Le programme vise notamment à promouvoir les systèmes de protection sociale, les valeurs familiales, l’égalité et l’équité entre sexes, l’autonomisation économique des femmes de même que l’accès des couches économiquement faibles aux services financiers appropriés. Sa mise en œuvre nécessitera des ressources à hauteur de 495.524.021.000 FCFA sur la période de référence et fera l’objet d’un suivi-évaluation axé sur un dispositif renforcé et participatif. A cet effet, une table-ronde sera organisée à cet effet sous l’égide du ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance afin de mobiliser tous les acteurs concernés.

Alban Tchalla