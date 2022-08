Université d’Abomey-Calavi: Dr Charles Ligan élevé au grade de Maître de Conférences du CAMES

Vues : 2

Dr Charles Ligan, Maître de Conférences du CAMES

Les résultats de la 44ème session des Comités Consultatifs Interafricains (Cci) du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (Cames) ont été publiés le vendredi 29 juillet 2022. Parmi les enseignants promus, figure le Docteur Charles Ligan, désormais Maître de Conférences du CAMES dans la spécialité Linguistique Africaine Descriptive et Terminologie.

Ce qu’il faut remarquer : Enseignant-chercheur à la Faculté des lettres langues arts et communication (Fllac) de l’Université d’Abomey-Calavi, Dr Charles Dossou Ligan est un enseignant qui a un parcours exceptionnel et admiratif. Une vingtaine d’années d’expérience professionnelle dans la fonction enseignante et le métier du journalisme, il ne fait pas piètre figure dans la maîtrise des techniques d’expression écrite et orale, de négociation et plaidoyer. Le Docteur Ligan a dirigé dans ce sens plusieurs cérémonies lors des Colloques scientifiques que ce soit au plan national et international. Après sa thèse de doctorat en Sociolinguistique appliquée aux médias brillamment soutenue en mars 2015 à l’Université d’Abomey-Calavi, il n’aura pas passé assez de temps pour décrocher en juillet 2018, le grade de Maître-Assistant des Universités du CAMES en Linguistique Africaine Descriptive et Terminologie. Quatre années plus tard, il accède au grade de Maître de Conférences du CAMES, dans la même spécialité avec une bonne note (Cote A).

Quel est son parcours : Son dynamisme, son leadership et sens élevé du travail voire son professionnalisme dans le domaine de l’information et de la communication, notamment ses connaissances qu’il a mis au service du département des Sciences du langage et de la communication (DSLC) de l’Université d’Abomey-Calavi, lui ont valu le poste de Directeur du Centre de Gestion de l’Information et de la Communication de cette même Université (CeGIC-UAC), qui l’a formé. Avant d’occuper ce poste, Charles Ligan a passé 17 ans à l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB), où il a exercé en tant que Journaliste – animateur. Expert en Communication, il a été Chef Division Communication et manifestations scientifiques de la FLLAC puis de 2009 à 2010, Chef du Service de la Presse et Attaché de Presse du Garde des Sceaux – Porte-Parole du Gouvernement au Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme (MJLDH). Il a occupé ce même poste en 2006 lors du Programme OSCAR (Organisations de la Société Civile Appuyées et Renforcées) de l’Union Européenne. Son expertise prouvée dans ce domaine, il a été sollicité maintes reprises dans les Ong, Fondations et des organismes internationaux pour mettre ses connaissances au profit de leurs projets. A cet effet, il a formé des acteurs tant de la Société Civile que des professionnels des médias dans les stratégies de communication autour de leurs projets. Le Docteur Charles Ligan est un pur produit de l’Université d’Abomey-Calavi. Il intègre cette université après son Baccalauréat scientifique (Série D), décroché en Juin 1997 au Lycée Toffa 1er de Porto-Novo. Il obtient successivement les années qui ont suivi son Diplôme Universitaire d’Etudes Littéraires en Sciences du langage et de la Communication, sa Licence et sa Maîtrise en linguistique avant de s’inscrire à la Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie (Université d’Abomey-Calavi-UAC) / Université Sherbrooke (Canada) pour obtenir son DESS en Démocratie et Gouvernance en 2017. L’enseignant est également titulaire d’un Master en Sciences de Gestion (Option Marketing et Communication) à l’Institut International de Management (IIM Cotonou – Bénin) / Chambre Economique Européenne-Fondation Mercure (Bruxelles).

Entre les lignes : Il est auteur d’une trentaine d’articles scientifiques parus dans des revues nationales et internationales. Le Docteur Ligan est également auteur ou co-auteur de douze ouvrages parus entre 2014 et 2022 dont les plus récents sont entre autres : Objets et symboles en Afrique : Analyses sociolinguistiques et sémiotiques, mars 2022 ; Les actes du premier colloque international du LABODYLCAL sur le thème : « Terminologies en langues africaines : pratiques actuelles, et perspectives pour la promotion des patrimoines, la science, l’enseignement et les productions spécialisées », 17-19 février 2021, Université d’Abomey-Calavi [en cours d’édition], Janvier 2022 et La Francophonie : 50 ans +1, ISBN : 9781234567897, Editions Francophones Universitaires d’Afrique. (Coordinateurs : LIGAN D. Charles et Agbéflé K. Ganyo), octobre 2021.

Alban Tchalla