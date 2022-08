Une nouvelle ère de la royauté au Bénin: Tosόxↄlu ZunjƐwanji Ganmasizo chez sa Majesté Dèwènondé Gbèhanzin

Vues : 2

Vue partielle de la population lors de la cérémonie

Après son intégration au Haut Conseil des Rois du Bénin, sa Majesté Tosόxↄlu ZunjƐwanji Ganmasizo Toli Yélian a été reçu, le vendredi 29 juillet 2022, au palais central Wehonji d’Abomey par sa Majesté Roi Dada Dèwènondé Gbèhanzin du Danxomè. Au cours de cette visite de courtoisie et d’amitié, les deux souverains se sont entretenus sur des préoccupations réciproques relatives au bien-être de leurs communautés respectives et du développement du Bénin.

De quoi s’agit-il : Après son intronisation en juillet 2021 qui met fin à une vacance de près d’un siècle du trône des Ayatↄ GanmƐnu, le Roi des Tossonù ZunjƐwanji Ganmasizo a entamé des démarches et actions pour restaurer l’histoire de leur identité. C’est dans cette logique qu’il s’est rendu chez le Roi Dada Dèwènondé Gbèhanzin du DanxomƐ. Plusieurs évènements majeurs ont marqué son passage au Palais Central d’Abomey. A sa descente à l’esplanade du Palais Central d’Abomey, le Roi des Tossonù Ayato Ganmènou et sa délégation ont été accueillis par une impressionnante foule, venue nombreuse souhaiter au Rois la bienvenue et recevoir ses bénédictions. Il s’agit des Ayato Ganmènou résidant dans les régions d’Abomey, de Bohicon, de Zogbodomey, d’Agbangnizoun. Cette mobilisation a été une réussite sous la direction des chefs de canton Dah Adjomu Lovèssé, Dah Lokonon Quenum et Dah Kètouhouencdé. Après ce chaleureux accueil fait du rythme Adjogan et la déclamation des panégyriques des Ayatↄ GanmƐnu, le Roi a fait son entrée au palais de son hôte, Majesté Roi Dada Dèwènondé Gbèhanzin du DanxomƐ qui l’attendait avec les membres de sa Cour. A l’arrivée de son invité, salutations d’usages, déclamations litaniques, chants, louanges et autres commodités royales de bienséance ont ponctué les échanges.

Ce qui s’est réellement passé : Pour accueillir le Roi des Tossonù, l’un des Hauts Dignitaires de la Cour royale d’Abomey, le Sieur Adjaho a, au nom du Roi du DanxomƐ, adressé ses mots de bienvenue et souhaiter un bon moment et paisibles conditions de retour à la délégation du souverain. Pour sa part, le Premier Ministre du Roi Tosso, Otùn, en la personne de l’Honorable Epiphane Quenum, Dah Azanmado Houénou Gbêly, a transmis à la cour de son hôte, le code réceptif du Roi ZunjƐwanji Ganmasizo. Dans son intervention, il a retracé les grandes étapes de l’histoire du trône des Tossonù, qui a pris corps au 12è siècle selon les références faites aux ouvrages de Robert Cornevin et de Maximilien Quenum et qui, aujourd’hui, est en pleine restauration. Au cours d’une tête à tête favorisée par le retrait de la salle d’audience des Ministres, Hauts dignitaires et autres assistants, les deux souverains se sont entretenus sur des préoccupations réciproques relatives au bien-être de leurs communautés respectives et du développement du Bénin. Avant son départ, le Roi des Tossonù a reçu les bénédictions du Palais royal d’Abomey pour toutes ces initiatives pour restaurer l’histoire de son peuple et surtout pour la nation béninoise entière.

Entre les lignes : A la suite de ce moment de visite faite de symboles et surtout festif pour les Ayatↄ GanmƐnu qui ont retrouvé la joie, le Roi ZunjƐwanji Ganmasizo et sa délégation se sont rendus à Agonli Zangnanado en vue de prendre part au rituel périodique de Guyῑtↄ. Un rituel propitiatoire et de prévention des risques d’accidents, de la paix et de la sécurité publique du 29 au 30 juillet 2022. Là, l’accueil a été des plus merveilleux. Chants, danses et pratiques de sacralité ont été exécutés au rythme de la chorale de la cour et de productions artistiques et culturelles spécifiques. Il faut rappeler que la cérémonie a regroupé plusieurs centaines d’acteurs sociaux concernés, notamment des différentes dynasties royales des Ayatↄ venus des quatre coins du pays et de la diaspora.

Alban Tchalla