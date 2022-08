Vues : 2

Vue partielle des spectateurs à la plage fidjrossè de Cotonou

Dans le cadre de la célébration de la 62ème fête nationale de l’indépendance du Bénin, le Gouvernement du Président Patrice Talon a fait organiser sur l’ensemble du territoire national, un géant spectacle de musique, de danses et de comédies dans les chefs-lieux des 12 départements du Bénin.

Quel est l’objectif : Faire vivre la chaleur festive de la 62ème fête de l’accession du pays à la souveraineté nationale à tout le peuple béninois, tel est l’objectif du gouvernement qui a organisé dans tout le pays des manifestations. L’initiative émane du Ministère du tourisme, de la culture et des arts conduite par la Direction des arts et du livre et l’agence nationale chargée de l’organisation des événements officiels (ANECSMO).

Que s’est-il passé : Dans le département du Littoral à Cotonou, c’est la plage de Fidjrossè qui a accueilli près de 30.000 spectateurs devant un géant podium illuminé par une magnifique constellation de jeux de lumières sur un espace d’environ 1 hectare. Les populations de Cotonou étaient face à un dispositif impressionnant pour vivre plusieurs tableaux présentés par des artistes des deux grandes générations. Il s’agit de Danialou Sagbohan, Gbèzé, Alèkpéhanhou, Sèmèvo Orisha, d’un côté. Et les princes de la musique urbaine Blaaz, Nikanor, Vano Baby, Yvan, Faty, Pépé Oleka, Sessimè, Bobowè et Gopal Das, sans oublier les humoristes Elifaz et Eléphant mouillé. Les spectateurs ont également eu le plaisir de voir sur scène les trois finalistes, Carina Sen, Mathide Toussaint et Gyovanni, que le Bénin a portés à la compétition de musique « The Voice Afrique Francophone » en 2021 et les jeunes ambassadeurs, les Petit’Arts d’Adjarra, qui reviennent d’une tournée en Europe.

Que disent les spectateurs : Les spectateurs ont suivi dans la journée comme dans la nuit plusieurs manifestations allant dans le cadre de la fête de l’indépendance. Selon eux c’est un casting professionnel qui a permis de regrouper sur une même scène des artistes de l’actuel Top 25 qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour offrir au public un show exceptionnel. « C’est une scène professionnelle conduite avec maestria par un duo choc d’animateurs et sublimée par des artistes exceptionnels. » a laissé entendre un acteur culturel.

Par ailleurs : Les Béninois ont vécu une belle fête de l’indépendance sous diverses couleurs musicales de la plage de Fidjrossè de Cotonou à l’Espace TV5 de Natitingou en passant par Porto-Novo, Pobè, Allada, Lokossa, Aplahoué, Abomey, Dassa, Djougou, Kandi, Alibori et bien d’autres départements.

Assise Agossa