Célébration des 62 ans d’accession du Bénin à l’indépendance: Talon rétablit l’unité nationale: Soglo, Yayi et l’opposition présents

Un défilé militaire de haute facture sur un boulevard modernisé

Des acteurs politiques et autres réagissent…

Le président Talon et le président Soglo échangent les civilités

(Sous le signe de l’unité nationale face à l’insécurité)

La célébration des 62 ans de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, a eu lieu ce lundi 1er août 2022 sur le boulevard de la Marina. C’est le président Patrice Talon, Chef suprême des armées qui a présidé les festivités entrant dans le cadre de la commémoration de cette fête nationale.

De quoi il est question : C’est la deuxième fois que le Bénin célèbre la fête de son indépendance sur le boulevard de la Marina après celle de 1961. Nombre d’évènements majeurs et innovants ont marqué la cérémonie des 62 ans de la nation béninoise. Moment de retrouvaille de cohésion nationale après deux années de perturbation en raison de la pandémie de la Covid-19. Cette cérémonie qui s’est déroulée en deux phases, a connu la présence de plusieurs personnalités. Entre autres, les anciens chefs d’Etat, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, les anciens présidents des institutions, la Vice-présidente, grande Chancelière de l’ordre, Mariam Chabi Talata, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavnou, l’ancien président de la Cour Constitutionnelle, Théodore Holo, les membres du gouvernements et députés, les officiers militaires et supérieurs, les chefs de missions diplomatiques et consulaires accrédités au Bénin, les préfets, les universitaires, dignitaires religieux, les Clergés, têtes couronnées, les invités spéciaux du chef de l’Etat, les béninois de la diaspora et autres personnalités de marque.

Entre les lignes : Pour l’exercice, le Chef de l’Etat, Patrice Talon a d’abord procédé au dépôt de gerbe aux pieds du monument aux dévoués. Suite à cela, il a effectué la revue de troupe en compagnie du Chef d’Etat-Major Général, Fructueux Gbaguidi. La troupe était composée de toutes les forces militaires et paramilitaires dont la garde nationale, l’armée de terre, la marine nationale, l’armée de l’air, la police républicaine, les sapeurs pompiers, les eaux, forêts et chasse, les forces paramilitaires… La deuxième étape marquée par les défilés pédestre et motorisé exécutés par le corps armé, a été un moment solennel de fierté nationale. Le public a été sensiblement impressionné par la séquence artistique civile ponctuée des prestations artistique et culturelle. La célébration de cette année, a eu lieu autour du thème : « Les forces de défense et de sécurité en synergie d’actions contre le terrorisme ». Les forces armées ont profité pour saluer le soutien remarquable du président Patrice Talon. La priorité qu’il leur accorde en leur fournissant des équipements appropriés pour faire face aux menaces sécuritaires. Le terrorisme apparait une menace à la paix et aucun pays n’est préservé. Les forces de sécurité béninoise s’engagent à apporter leur contribution pour un Bénin de résilient havre de paix, de justice et de prospérité. Tout en réitérant leur engagement, ils ont exhorté le gouvernement à consentir davantage d’efforts dans la perspective qu’ils accomplissent plus d’exploits.

De l’autre côté : Il faut dire que cette célébration renferme beaucoup de symboles cette année. D’abord, en raison du lieu choisi pour les festivités nationales. Le dépôt de gerbe aux pieds de la statue aux dévoués récemment réalisés pour rendre hommage à toutes les catégories sociales qui ont posé des actes héroïques, le boulevard de la Marina où s’est déroulé le grand défilé des militaires.

Patrice Talon rétablit l’unité nationale

Le dialogue entre tous, l’échange et le renforcement des valeurs communes s’imposent comme l’un des paramètres essentiels de la vision de Patrice Talon. Suspendu pendant deux ans en raison de la pandémie de la COVID-19, le Bénin a célébré ce lundi 1er août, le 62ème anniversaire de son accession à l’indépendance. Cette fête qui n’a pas été célébrée avec faste a plutôt connu la présence d’éminentes personnalités politico-administratives, de plusieurs partis de l’opposition, notamment le parti ‘’Les démocrates’’. C’est la première fois que les anciens présidents de la république Nicéphore Soglo et Boni Yayi prennent part à la célébration de l’indépendance depuis l’avènement du régime de la rupture. Ce geste symbolique des anciens chefs d’Etat se justifie par l’invitation du président Patrice Talon qui, pour la cause commune, a rallié les filles et fils du pays ainsi que les gens de la diaspora. L’objectif de ces invitations est de dépasser les prismes traditionnels du politique ainsi que les clivages du passé, qui ont fait tant de mal au pays. Le dialogue entre tous, l’échange, le renforcement des valeurs, la construction d’un récit à la fois national et métissé sont donc au cœur des projets du gouvernement de Patrice Talon. Le but était sans doute la consolidation de l’unité nationale pour le développement de la nation. La cérémonie marquée par la présence des maires, préfets, ambassadeurs, députés et présidents d’institution a commencé par la phase de dépôt de gerbes par le chef de l’État au jardin Mathieu nouvellement construit, ensuite la revue de troupes et enfin le défilé militaire et paramilitaire qui s’est déroulé sur le boulevard de la Marina. Un défilé de haute facture qui a mobilisé au total 3500 personnels des forces de défense et de sécurité toutes catégories confondues et 71 différents moyens roulants.

Yayi et Soglo, une présence inédite et historique sous la rupture !

Christian

Leur présence n’était plus tellement la grosse surprise du défilé. Entre Talon et ces deux anciens chefs d’Etat, l’on sait depuis quelques temps que la bonne humeur est de retour. Les récentes rencontres entre le Chef de l’Etat et ces deux derniers en disent long. Mais, il y avait tout de même quelque chose d’inédit ce lundi à l’occasion d’un défilé du 1er août organisé sous la rupture. C’est la première fois que Yayi et Soglo, les deux anciens chefs de l’Etat du Bénin y prennent part avec toute la solennité requise, depuis 2016 que Talon est au pouvoir. L’image est frappante et saisissante, lorsqu’on aperçoit sous la tribune officielle centrale, trois hommes dont tout opposait encore, il y a quelques temps. Qu’il s’agisse de Boni Yayi prédécesseur immédiat de Patrice Talon ou de Nicéphore Dieu donné Soglo, premier président démocratiquement élu à l’issue de la conférence nationale de 1990, personne ne pouvait parier leur présence aux côtés de Patrice Talon à une cérémonie officielle nationale, deux ou trois ans plus tôt. C’était l’époque où les deux se sont viscéralement ligués contre sa gouvernance, au point de descendre un jour au marché international Dantokpa pour en exprimer leur vive colère. Tout ce temps est révolu aujourd’hui, au grand bonheur de l’unité nationale. Une preuve de plus du génie béninois qui à un moment donné, réussit toujours à transcender les querelles politiques et autres conflits interpersonnels pour sauvegarder la paix dans le pays. Le sens qu’on peut donner à la présence de Yayi et de Soglo à un défilé de 1er août sous Talon est qu’elle participe d’une démarche de haute sagesse à l’actif de ces trois grands hommes d’Etat. Le Bénin en sort gagnant dans tous les cas.

Des députés et autres acteurs politiques réagissent sur les 62 ans d’indépendance

Plusieurs acteurs politiques, députés, leaders de partis politiques et autres n’ont pas manqué de réagir à l’occasion des 62 ans d’accession à la souveraineté nationale et internationale que le Bénin vient de célébrer. Lisez plutôt.

He Abdel-Kader GBADAMASSI

« Depuis 2016, nous faisons face avec responsabilité à notre destin »

« À l’occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, je voudrais partager avec tout le peuple ma fierté d’être Béninois et d’appartenir à une nation qui se révèle au quotidien dans tous les domaines grâce à la vision du président Patrice TALON. Ainsi depuis 2016, nous faisons face avec responsabilité à notre destin. Construisons ensemble notre pays avec cette fierté et ce courage que nous enseignent notre histoire et notre identité. À toutes et à tous, bonne fête de l’indépendance! »

Chantal AHYI, député à l’Assemblée nationale

« Dahomey hier, Bénin aujourd’hui, nous nous projetons avec assurance dans un demain plein de promesses »

“À tout le peuple béninois et particulièrement aux populations de la 16 ème circonscription électorale, je souhaite bonne fête. Dans ce contexte, les inaugurations des monuments hautement symboliques, sonnent comme l’expression de la pleine conscience de notre histoire. Que ce 1er août célébré dans la ferveur de ces inaugurations, renforce et conforte notre fierté d’appartenir à la terre du Bénin. Dahomey hier, Bénin aujourd’hui, nous nous projetons avec assurance dans un demain plein de promesses! Enfants du Bénin, debout et droits dans nos bottes !”

He Nazaire Sado, député à l’Assemblée nationale

« Le Président Patrice Talon nous offre pour prendre le courage de mieux bâtir le Bénin dans l’Union, la Fraternité, la Justice et avec le Travail »

“Béninoises et Béninois, notre pays célèbre le 62ème anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale sous les feux de l’inauguration de nouveaux monuments notamment l’esplanade des Amazones, le jardin de Mathieu et la statue du roi Bio Guéra. Des noms qui nous plongent dans le souvenir de vaillantes personnalités qui ont marqué l’histoire de notre pays du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest. Sans oublier les trésors royaux qui constituent notre véritable identité. Des actes forts de l’indépendance que le Président Patrice TALON nous offre pour prendre le courage de mieux bâtir le Bénin dans l’Union, la Fraternité, la Justice et avec le Travail. Notre devise. Bonne fête à toutes et à tous.”

Étienne Tognigban , député à l’Assemblée nationale

« 62 ans, c’est déjà l’expérience et nous devons puiser dans cette riche bibliothèque pour relever tous nos défis »

“Le 1er Août pour nous les Béninoises et Béninois, au-delà des festivités, est une occasion de réflexion sur notre devise: Fraternité, Justice et Travail. Mais plus encore il nous donne l’obligation de faire le bilan. 62 ans, c’est déjà l’expérience et nous devons puiser dans cette riche bibliothèque pour relever tous nos défis. Le président Patrice Talon nous en donne l’exemple au quotidien en mettant l’homme au centre de toutes les modernisations. Ensemble, valorisons-nous dans l’union et l’unité. Bonne fête de l’indépendance à toutes et à tous.”

Claudine Afiavi Prudencio , présidente de l’INF

« Un 1er Août pas comme les autres »

Un 1er Août pas comme les autres… Retour à l’histoire authentique d’une Nation ! Célébration de la Bravoure de tout un peuple ! Une invite exceptionnelle au dévouement total et au travail acharné au service de notre seul, unique et indivisible pays : le Bénin!

Bonne fête de l’indépendance »

Guy Dossou Mitokpè, ancien député au parlement .

« Je voudrais souhaiter tout le meilleur à notre valeureux peuple »

« En ce jour, où nous commémorons l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, je voudrais souhaiter tout le meilleur à notre valeureux peuple…. »

Sènamy Christelle DAN, Deuxième Adjointe au Maire d’Abomey-Calavi

« Le Chef de l’Etat a témoigné de son attachement à l’émancipation de la femme béninoise… »

« Joie et fierté m’animent en ce jour commémoratif du 62ème anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le défilé militaire et civil qui a marqué les esprits témoigne assez bien de la discipline et du sérieux qui existent dans le rang des forces armées béninoises, de l’accompagnement du Chef de l’Etat Patrice Talon à améliorer leurs conditions de vie et de travail, de son engagement à garantir la sécurité des populations béninoises mais aussi, de son intérêt pour la promotion de la femme béninoise. Une place de l’Indépendance investie à l’ombre du monument Amazone, la troupe féminine de la Garde nationale sans oublier la jeune pépinière qui a majestueusement animé le volet artistique de cette belle cérémonie… C’est une première au Bénin et le Chef de l’Etat a témoigné de son attachement à l’émancipation de la femme béninoise ».