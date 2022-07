Renforcement de la diplomatie Franco-béninoise: Talon et Macron envisagent une coopération beaucoup plus décomplexée

Vues : 1

Emmanuel Macron séduit par la politique sportive béninoise

Le président Talon et son hôte au palais de la Marina

En tournée dans la sous-région Ouest-africaine, le président français, Emmanuel Macron a rendu visite le mercredi 27 juillet 2022, à son homologue béninois, Patrice Talon. Son séjour au Bénin, a été marqué par plusieurs actes dont la signature de nouveaux accords de partenariat dans les domaines stratégiques du Plan d’action du gouvernement.

Ce qui s’est réellement passé : Le tête-à-tête entre, le président français, Emmanuel Macron avec le chef de l’État béninois, Patrice Talon a tourné autour de l’évolution de la coopération bilatérale entre le Bénin et la France. Cette coopération a en croire le président Talon a connu ces cinq dernières années, « un développement sans pareil » et marquée surtout par son caractère décomplexé. Au cœur des échanges, divers sujets d’intérêt dont la formation technique et professionnelle, la lutte contre le terrorisme, et la coopération culturelle entre les deux pays. Cette rencontre entre les deux chefs d’Etat élargie à leurs membres de délégation, a débouché sur la signature d’accords de partenariat portant sur les domaines éducatif et culturel. Au plan éducatif, la volonté du Bénin de mettre l’accent sur la formation technique et professionnelle a reçu une réponse favorable de la France qui s’est aussi engagée pour l’appuyer auprès de l’Union Européenne, en vue de la concrétisation de la réforme sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP). Le président Patrice Talon a souhaité une densification de l’appui français sur ce volet avec, entre autres, le déploiement de formateurs in situ au Bénin.

Que retenir sur le volet sécurité : En ce qui concerne le domaine de la coopération militaire, le chef de l’État béninois a salué l’engagement de la France aux côtés du Bénin en ce qui concerne le renseignement et le renforcement des capacités des forces armées béninoises. Le président de la République a souhaité que cette collaboration soit renforcée notamment par l’effectivité de la fourniture d’équipements militaires.

Qui des relations économiques : S’agissant des relations économiques entre les deux pays, le président Patrice Talon a également souhaité voir croître les investissements privés directs de la France car le Bénin remplit désormais les critères pour attirer des investissements massifs. « Ici, c’est l’endroit où il faut être désormais, et les premiers venus seront les mieux servis », laisse-t-il entendre avant de se réjouir du nouveau vent qui souffle sur la coopération culturelle entre le Bénin et la France.

Macron impressionné par l’exposition Art du Bénin : Comme en témoigne l’autre fait marquant du séjour du président de la République française au Bénin, la visite de l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation », constituée notamment des 26 Trésors royaux restitués par la France au Bénin en novembre 2021 et d’œuvres d’artistes contemporains béninois. Très ému, le président Emmanuel Macron s’est réjoui de l’engouement suscité par les Trésors royaux depuis leur retour au Bénin. Sous le charme de l’esprit créatif des artistes contemporains béninois, le président Macron a officiellement fait la demande à son homologue béninois, le Président Talon, d’accueillir l’exposition des œuvres contemporaines en France. Après ces échanges avec la presse, la visite de travail du Président français s’est poursuivie dans l’après-midi avec deux autres rencontres. La première, à l’école française Montaigne de Cotonou et la deuxième au pôle administratif de la Cité internationale de l’innovation et du Savoir, Sèmè-City.

Emmanuel Macron séduit par la politique sportive béninoise

Le Président français, Emmanuel Macron s’est rendu à l’Établissement Français d’Enseignement (EFE) Montaigne pour échanger avec les acteurs du sport béninois afin de s’informer de la politique sportive béninoise et de la Coopération Franco-béninoise dont le Programme Sport au Féminin et le Projet des Classes Sportives. C’était dans l’après-midi du mercredi 27 juillet dans le cadre de sa visite de travail au Bénin.

Ce que vous devriez savoir : Lors de sa visite de travail en Afrique, le président français Emmanuel Macron s’est rendu au Bénin les 26 et 27 Juillet 2022. Parmi les maintes activités menées au Bénin, le chef d’Etat français s’est également intéressé à la politique sportive béninoise. Accueilli par le Ministre des Sports Oswald HOMEKY, le président Emmanuel Macron a fait une visite guidée du terrain de football à la démonstration du breakdance, en passant par le basketball et celui du handball. Pendant sa visite, Emmanuel Macron a eu à échanger avec les jeunes enfants du programme “Volontariat Paris”, du Camp “Enfant du Bénin Debout” …etc. Une occasion pour Zoulfath GARBA, la petite basketteuse de 14 ans (1m 97) détectée lors du camp “Enfant du Bénin debout” de partager sa joie à pratiquer le basketball avec le Président MACRON. Au cours de la visite, les présidents des fédérations concernées par le projet sport au féminin, Ismahinl ONIFADE, Viérin DEGON et Sidikou KARIMOU, ont exposé les contours d’exécution des projets qui leur échoient.

Que dit Emmanuel Macron : A la fin de sa visite, le président français a été impressionné par les grands travaux qui se font au Bénin en matière du sport. « Le sport est la meilleure politique en matière de protection de la santé » a rappelé l’hôte de Patrice Talon avant de souligner son rôle le plus connu « ça permet de former de futurs champions comme Isabelle et d’autres et c’est une chance formidable parce que j’espère que beaucoup d’entre vous pourront aller dans les meilleurs clubs mais surtout que vous pourrez aussi forger les grands clubs du Bénin et de toute la région demain ». Il a également adressé quelques conseils aux enfants sportifs. « C’est l’ambition légitime de votre génération. Et c’est aussi ça qu’on veut faire avec vous. Bâtir des championnats qui permettent d’avoir plus de clubs amateurs et professionnels et structurés pour le sport masculin et féminin. Les meilleurs ici pour que les joueurs ne cherchent pas à aller vivre à des milliers de kilomètres de leur famille pour réussir », a notifié Macron en indiquant que le sport joue également le rôle d’instruction et d’émancipation. « Avec le sport, on apprend aussi l’éducation sexuelle. On apprend aussi certaines choses qui ne s’apprennent pas en famille et c’est ce que permet le sport au féminin. Ça permet d’aider les jeunes filles de choisir leurs vies », a-t-il affirmé. Il a enfin confié être heureux d’avoir contribué à l’épanouissement des jeune filles sportives.





Par ailleurs : A Cotonou ce 27 Juillet 2022, le président Français a eu avec sa délégation, une séance de travail à la suite d’un tête à tête avec le Président Patrice Talon et les membres de son gouvernement. Emmanuel Macron a quitté mercredi soir Cotonou pour Bissau, la dernière étape de sa première tournée africaine depuis sa réélection. Une tournée entamée lundi au Cameroun.

