Classement des parlements francophones ouverts : Le Bénin occupe la 1ère place en Afrique de l’Ouest

(Les efforts de Louis Vlavonou reconnus)

Louis Vlavonou, Président de l’Assemblée Nationale

Le parlement béninois décroche la première place des parlements les plus ouverts en Afrique de l’Ouest francophone. L’indice qui montre les performances en 2022 du Bénin en matière de collaboration et de relation avec d’autres composantes de la société, a été rendue public ce mercredi 20 juillet 2022. C’était au cours d’un webinaire en direct d’Accra au Ghana et qui a connu la participation des cadres parlementaires béninois. Sur les 13 pays évalués, le Réseau parlementaire d’Afrique (PNAfrica) classe le parlement béninois en Afrique de l’Ouest, la première place des parlements francophones ouverts et la cinquième place sur les 13 pays évalués. Ces places ont été obtenues sur la base de l’indice élaboré par le Réseau parlementaire d’Afrique avec l’appui du Réseau des organisations africaines de surveillance parlementaire (APMON).En effet, le parlement béninois a été évalué sur la capacité à collaborer avec la société civile, la disponibilité pour le public du budget de l’institution parlementaire, la publication sur le site du parlement des salaires et des biens des députés. Ce même, l’on ne doit donc à l’ensemble des réformes engagées par le président Louis Vlavonou et qui contribuent à une grande qualité des relations du parlement béninois avec le public. Après avoir féliciter tous les États participants pour avoir accepté de se faire évaluer. Me président exécutif de PNAfrica, Sammy Obeng, a encouragé les parlements ouest-africains à œuvrer pour une meilleure ouverture afin d’atteindre de meilleures performances.

Alban Tchalla