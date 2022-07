Entretien avec Josué N’Vodé, président de l’AGROD: «Je ferai tout pour mobiliser les forces vives d’Oké-Owo autour du développement»

Vues : 3

Le président de l’AGROD, Josué N’Vodé

L’Association Générale des Résidents et Ressortissants pour le Développement d’Oké-Owo (AGROD) dispose désormais d’un nouveau bureau au nombre desquels Benjamin Azombadé au poste de trésorier général et Docteur Gérard Agognon au poste de Secrétaire général. Elu à la tête de la nouvelle équipe dirigeante de l’AGROD lors de l’Assemblée Générale ordinaire tenue les 22, 23 et 24 juillet 2022 à Oké-Owo, Josué N’Vodé évoque les défis à relever au cours de son mandat et appelle à l’unité des filles et fils d’Oké-Owo.

L’évènement Précis : Qui êtes-vous, monsieur ?

Josué N’vodé : On m’appelle Josué N’vodé. Je suis le nouveau président élu de l’Association Générale des Résidents et Ressortissants pour le Développement d’Oké-Owo (AGROD). Je suis avant tout un infirmier diplômé d’Etat. Actuellement, je suis le promoteur de la clinique dénommée Oluwa Okpèlomi, appartenant aux Réseaux des cliniques profanes du Bénin. Nous sommes situés dans le département de l’Atacora, dans le Nord du Bénin. Je suis marié et père de trois enfants.

A l’issue de l’assemblée générale, vous venez d’être porté à la tête de l’AGROD. Quelles sont vos sentiments après avoir été élu à ce poste ?

Tout d’abord, je voudrais rendre grâce à Dieu. Ensuite, je vous dis que l’Association Générale des Résidents et Ressortissants pour le Développement d’Oké-Owo (AGROD) est une association purement apolitique à but non lucratif. Elle s’occupe uniquement des actions de développement dans notre localité à Oké-Owo, ancienne sous-préfecture de Savè. Et tous les fils et filles, ressortissants peuvent adhérer. Pour mes impressions, je vais vous dire que je suis sincèrement ému quand j’ai vu l’enthousiasme de tout un village derrière moi, y compris les gens de la diaspora. Et je leur promets de sortir notre village du sous-développement durant notre mandat.

Qu’envisagez-vous faire pendant votre mandat pour le développement d’Oké owo ?

Pendant mon mandat, premièrement je ferai tout pour mobiliser toutes les forces vives du village autour de la question du développement. Deuxièmement, je ferai tout pour faire disparaitre les problèmes d’incompréhension qui divisaient les filles et fils d’Oké-owo. En troisième point, je vais exhorter les uns et les autres au travail sans lequel aucun développement n’est possible.

Avez-vous un mot à l’endroit de vos partenaires, autorités locales qui ont marqué de leur présence à l’AG ?

Nous remercions tous ceux qui, malgré leur calendrier chargé, ont fait le déplacement sur la terre d’Oké-owo. Nous citons parmi eux, la première autorité du département, le préfet du département des Collines, Dr Saliou Odoubou avec toute sa délégation, le maire de la commune de Savè, Dénis Chabi Oba et le Chef d’arrondissement de l’Okpara. Nous témoignons également notre reconnaissance à la délégation du Directeur Général des Infrastructures, Jacques Ayadji et les membres de son parti politique Moele-Bénin, fortement mobilisés pour nous accompagner. Aussi, sa Majesté Banlè axósù Toffa et les membres de sa Cour, les sages et notables et les membres fondateurs de l’AGROD. Nous les remercions pour leurs apports qui ont permis la réussite de cette cérémonie. Parce que cette assemblée générale est l’ouvre de l’investissement personnel de chacun et surtout de tous ceux qui ont contribué par des cotisations, des souscriptions, des dons etc.

Entretien réalisé par la Rédaction

ENCADRE

COMMUNIQUE FINAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE DE L’ASSOCIATION GENERALE DES RESIDENTS ET RESSORTISSANTS POUR LE DEVELOPPEMENT D’OKE-OWO (AGROD)

L’an deux mil vingt-deux, et les 22, 23 et 24 juillet, les fils et filles d’Oké-Owo, réunis au sein de l’Association Générale des Résidents et Ressortissants pour le Développement d’Oké-Owo (AGROD), se sont retrouvés en Assemblée Générale ordinaire Elective de ladite association. Les assises ont eu lieu à l’Ecole Primaire Publique de la localité autour du thème central : ‘‘Oké-Owo face aux enjeux et défis du développement socio-économique et culturel’’, en présence des fils et filles d’Oké-Owo venus d’horizons divers. Ces assises ont été marquées par une cérémonie d’ouverture qui a connu la présence du préfet des Collines, Dr Saliou ODOUBOU, du maire de la commune de Savè, Denis CHABI OBA, d’une forte délégation du Directeur Général des Infrastructures, Jacques Ayadji ainsi que deux membres du bureau de son parti, Moelle Bénin, les sages, têtes couronnées du village, les membres fondateurs de l’AGROD et bien de curieux.

Huit communications suivies d’enrichissants débats ont été au menu des échanges. Cette assemblée générale a également connu la relecture des textes (statuts, règlement intérieur), de l’AGROD suivi de leur adoption à l’unanimité des membres fondateurs de l’association. Sous la supervision du présidium, un nouveau bureau exécutif national de l’association est mis sur pied, après l’installation des comités régionaux, conformément aux dispositions statutaires. Ledit bureau élu à l’unanimité des congressistes présents est composé de :

1- Président : M. NVODE H. Josué

2 – Vice-Président : M. ADOUNSA Faustin

3 – Secrétaire Général : Docteur AGOGNON Wandji Gérard

4- Secrétaire Général Adjont : M. SOGBOSSI Jean-Pierre

5- Trésorier Général : M. AZOMBADE Benjamin

6-Responsable à l’organisation : M. SOGBOSSI Moïse

7 – Responsable à l’information et à la communication M. OLOU Hugues Eugène

8- Responsable aux affaires féminines et à la Jeunesse : Mme HESSOU Eliane

9- Conseiller chargé des affaires juridiques et des relations avec les sages, notables et têtes couronnées : M. OKIDJI Célestin.

Commissaires aux comptes

1- Armand HESSOU

2-Olivier DAGBEDJI

Les membres du nouveau bureau ainsi élus ont été installés dans leur fonction par le président Boko Eloi, président du présidium de l’Assemblée Générale sous les fortes bénédictions du président fondateur de l’AGROD, Lucien OBOGNON. Les membres du nouveau bureau de l’association ont publiquement pris l’engagement de travailler à relever les défis et surtout de ne pas trahir la confiance placée en eux.

Ces retrouvailles ont été l’occasion pour les résidents et ressortissants d’Oké-Owo d’exprimer leur gratitude au Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Patrice Guillaume TALON, sous l’impulsion de qui le bitumage de la route Savè-Oké-Owo est passé du rêve à la réalité aujourd’hui. Ils ont profité de cette occasion solennelle pour rappeler au Président de la République d’autres doléances notamment :

-la construction du pont sur le fleuve Okpara à hauteur d’Oké owo ;

-l’ouverture des voie Oké-Owo-Sandéou-Kaboua ; Sandéou-Alafia ; Oké-Owo-Alafia et Oké-Owo-Monka-Djabata-Igbodja ;

-la réalisation d’ouvrage d’adduction d’eau pour la disponibilité en eau potable dans le village ;

-l’électrification du village à travers la pause de lampadaires ;

A la suite des travaux techniques et scientifiques de cette assemblée générale, des animations culturelles et sportives, notamment un match de football ont sanctionné la fin des travaux qui se sont d’ailleurs déroulés dans une très ambiance festive, à la satisfaction générale de toute la population.

L’Assemblée Générale