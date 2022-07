Colloque national Ascap-Bénin : Claudine Afiavi Prudencio appelle à une formation universitaire diplômante sur le genre

Vues : 2

Photo de famille à l’ouverture des travaux du colloque

La Présidente de l’Institut National de la Femme (INF), Claudine Afiavi Prudencio, a procédé à l’ouverture des travaux du colloque national organisé par l’Académie des Sciences Constitutionnelle, Administrative et Politique (ASCAP-BENIN) sur le thème : ‘’Genre : de l’égalité abstraite à l’égalité concrète’’. C’était ce mercredi 27 juillet 2022 à Cotonou.

De quoi s’agit-il : Un rendez-vous du donner et du recevoir sur une thématique cruciale : l’égalité des genres. Ce colloque national organisé par l’Académie des Sciences Constitutionnelle, Administrative et Politique est le fruit d’un long processus organisationnel qui se veut être un cadre de débats de haute portée scientifique, sur la question de l’égalité des genres. A l’ouverture des travaux, Claudine Afiavi Prudencio, Présidente de l’INF, avait à ses côtés la Présidente de la Haute Cour de Justice, le Président de l’ASCAP, Professeur Salami, les Responsables de la FENEP et de la Fondation Hanns Seidel, partenaires de l’ASCAP sur le projet.

Que pense la présidente de l’INF du colloque : Le thème du colloque intitulé « Genre : de l’égalité abstraite à l’égalité concrète ? », est pour la présidente de l’INF, un questionnement qui s’impose, au regard de l’évolution extraordinaire et spectaculaire du Bénin en matière d’élimination des inégalités depuis 2016, sous le leadership d’engagement et de pragmatisme du Président de la République, Patrice Talon. Ceci, à travers plusieurs actes entre autres, le renforcement de l’arsenal juridique pour la protection et la promotion de la femme, par plusieurs textes de lois entrés en vigueur fin 2021, et la création de l’Institut National de la Femme et tous les pouvoirs qui lui sont conférés. C’est donc pour accompagner ces efforts que se tient ce colloque qui, selon son développement, est une opportunité offerte à l’INF, pour collecter des éléments d’informations, indispensables à la réalisation d’un pan important de sa mission. « Il s’agit de proposer ou contribuer à la conception d’un module pour une formation diplômante à caractère universitaire sur les questions liées au genre, à l’égalité des droits et opportunités entre les femmes et les hommes dans le secteur privé, public, militant et associatif et l’organisation de cette formation dans les universités du Bénin », a-t-elle souligné avant de souhaiter un très bon colloque aux universitaires et chercheurs. Pour finir, elle a pris l’engagement au nom de l’INF, de jouer sa partition pour transformer en actions les résolutions issues de ce colloque conformément au mandat qui est dévolu à l’Institut National Femme.

Rastel Dan