3eme session ordinaire du Conseil Municipal de Cotonou : Le rapport d’activités du Maire Luc Atrokpo validé

Le présidium lors de la session

Le Conseil Municipal de Cotonou a ouvert ce mercredi 27 juillet 2022 sa troisième session ordinaire pour le compte de l’année. La cérémonie d’ouverture a été faite par le Maire Luc Sètondji ATROKPO en présence du Secrétaire Exécutif Nestor BOSSOU.

Dès le premier jour, les élus présents et représentés ont procédé à l’adoption des rapports d’activités du Maire et des commissions permanentes du Conseil Municipal. Au cours de cette session, les élus ont débattu de plusieurs sujets les uns aussi importants que les autres. Au nombre de ceux-ci, on peut citer la problématique du fonctionnement du guichet unique. Après avoir exposé les points positifs de cet outil dans l’accroissement des ressources de la ville, les membres de la commission des affaires économiques et financières ont formulé quelques recommandations en vue de sa perfection. Les élus ont également examiné la demande d’autorisation d’affectation du résultat global issu de la reddition de compte des années 2003 à 2021.

Vue partielle des participants au cours de la session



L’autre temps fort de cette session a été le débat sur le bonheur des populations de la ville de Cotonou. Les élus ont suivi à cet effet plusieurs communications sur des sujets aussi importants les uns que les autres. Il s’agit, entre autres, de la communication relative à l’adoption et à l’autorisation de signature de la convention type de partenariat entre la Mairie de de Cotonou et les écoles, instituts et universités de l’enseignement supérieur. Au regard de l’importance de ces préoccupations, le premier adjoint Randyx Romain AHOUANDJINOU a invité les distingués conseillers à considérer cette préoccupation dans l’intérêt de leurs populations. Il a par ailleurs salué la disponibilité et la détermination permanente des élus à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ses nombreuses réformes sur la décentralisation et la gouvernance locale. Il faut rappeler que ces travaux qui se déroulent dans la convivialité et la fraternité prennent fin ce jeudi.

Assise Agossa