Éliminatoires CHAN Algérie 2023/Ghana-Bénin 3-0: Le Ghana prend une sérieuse option pour le tour suivant

Vues : 2

Les Ghanéens célébrant leur victoire

En lice pour les éliminatoires du chan Algérie 2023, les Ecureuils ont raté leur match aller à Accra, contre les Blacks stars A’. L’équipe conduite par Moussa Latoundji a été battue 3-0. Daniel Afriyie Barnieh a ouvert la marque pour les locaux sur pénalty à la 25e, avant que Mohammed Alhassan n’inscrive le but du breack à la 49e minute. Condamnés à inscrire réduire pour espérer égaliser, les Ecureuils A’ sans visiblement hors du match ont encaissé le 3e but marqué par Gladson Awako (81e).

Avec 3-0, les blacks stars du Ghana sont presqu’assurés de jouer le tour suivant. A moins que Moussa et ses hommes se réveillent pour opérer un retournement (très peu évidente) de situation à Kouhounou, le week-end prochain.

Championnat national amateur

Énergie et Dynamic nouveaux champions !

Les championnats nationaux amateurs hommes et dames de volley-ball ont connu leur épilogue dans ce dimanche 24 juillet 2022, au Centre des sports de mains de Lokossa. Ceci, avec les sacres de Dynamic en hommes et Énergie chez les dames. C’est donc le 2e sacre d’affiler pour Dynamic hommes et une grande première pour Energie Vbc.

Anselme….

Ce sont les dames qui ont ouvert le bal de la finale. A nouveau en finale après celle perdue à Bohicon, les dames d’Énergie Vbc avaient à cœur de montrer un autre visage. Mais, c’était sans compter avec les dames de Sakaré décidées à leur barrer une nouvelle fois la voie. Ainsi, après 2 sets, Energie vbc se retrouve mener 2 sets à 0. Raymond Nato avait à revoir le mental de ses joueuses. Ce qui fût fait et dès lors, ce qui devrait être un cauchemar pour les joueuses d’Energie est devenue une joie. Car, comme en demi-finale face à Dynamic de Djougou, les filles du coach Raymond Nato ont puisé au plus profond de leur réserve pour aller au tie break. Avec beaucoup d’engagement, elles ont dans un premier temps, refait leur retard puis réussir à s’imposer au 5è set face à une équipe Sakaré qui moralement n’a pas tenu le coup.

Du côté des hommes, le face à face entre Béké et Dynamic, deux équipes qui ont impressionné aux tours précédents, a été une démonstration de force des hommes du coach Habib. Wilfried Bleossi, Ange N’Koué et GNANGBO n’ont laissé aucune chance à leurs homologues de Béké qui ont été déjà cueillis à froid dans le 1er set. Le second sera la photocopie du premier. Au 3e, les joueurs de Béké ont tenté de se rébveiller. Mais trop tard, Dynamic et ses joueurs sont restés solides et ont plié la finale par 3 sets à 0. Ils enchaînent ainsi leur 2ème sacre consécutif.

Au titre des distinctions individuelles Wilfried Bleossi de Dynamic est élu meilleur joueur du tournoi et Okpo Rebecca de Energie meilleure joueuse. Les champions ont reçu outre leurs médailles une enveloppe de 200.000f, les vice-champions 100.000f et 50.000f pour les équipes classées troisième.

Résultats des finales et classements

Finale Dames

Sakaré # Energie 2-3

(25-18, 25-18, 15-25, 23-25, 12-15)

Classement Dames

1er Énergie (Championne)

2è Sakaré

3è Dynamic Djougou

4è Buffles Parakou

5è As Cotonou

6è Falcons Cotonou

7è Atomique Bohicon

8è Hirondelles Apla

Finale Hommes

Béké # Dynamic 0-3

(18-25,19-25, 21-25)

Classement Hommes

1er Dynamic

2è Béké

3è As Canon Toviklin

4è Scorpions de Bohicon

5è Etincelle Parakou

6è All stars Adjarra

7è As Cotonou

8è Maec Cotonou

Anselme Houénoukpo