Dynastie Royale des Ayato Ganmènou du Bénin: Talon appelé à la rescousse d’une couronne du 13è siècle volée

(« Nous devons l’insérer dans notre patrimoine », soutient sa Majesté Zoundjè Wandji)

Sa Majesté Tossoholou Zoundjè Wandji Ganmansizo Toli Yélian

La Cour Royale des Ayato Ganmènou du Bénin est à la recherche d’un patrimoine culturel propice au développement de la nation béninoise. Il s’agit de la couronne du Roi Ayontin, un objet précieux et très symbolique à la royauté des Tosso Ayato Ganmènou du Bénin, dont la restitution appelle l’implication réelle du chef de l’Etat, Patrice Talon.

De quoi s’agit-il : La couronne du Roi Ayontin (Chef de file de la migration des Ayato Ganmènou après Djigbé Wémè), symbole fort de la royauté est actuellement en circulation. Cette couronne, un emblème important de son histoire datant du 13è siècle a été volée et détenue par un certain Ayato de la lignée d’Azanmadohouénou. Cette disparition est toujours ressentie douloureusement par les Ayato Ganmènou, qui par l’intermédiaire de l’actuel Roi, Tossoholou Zoundjè Wandji Ganmansizo Toli Yélian, ont voulu saisir le Président de la République Patrice Talon pour que justice soit faite.

Selon l’histoire, quand les ancêtres de Tosso ont quitté Tosso Gbédji, une ville de Egbâ de Abè-Okouta dans la République Fédérale du Nigéria, ils sont directement venus s’installer à Wémè-Djigbé. Leur migration sur la terre du Danxomè a eu pour objectif primordial la recherche d’une certaine paix. Et pour leur déplacement à l’époque, très mouvementé par des conflits, c’est le Chef de file, à qui appartient d’ailleurs la couronne et qui n’est personne d’autre que Sa Majesté Aholou Ayontin, l’un des ancêtres des Ayato Ganmènou, qui la détenait et la gardait avec beaucoup d’autres objets sacrés.

Aujourd’hui, cet objet patrimonial qui a traversé des siècles, est détenu par le Sieur Azanmadohouénou qui s’est ainsi accaparé de l’histoire de tout un peuple. En effet, le trône des Tosso Ayato Ganmènou est composé de 7 dynasties royales. Chacune d’elles assure une fonction établie déjà par les ancêtres dont celles politique, culturelle, sociale etc… Particulièrement, ce sont les Ayato Ahoumènou qui assurent la fonction politique. L’autre particularité du trône des Tossonou, c’est que Azanmadohouénou ne peut pas être roi, mais chef de la Cour. Etant donné que Azanmadohouénou ne peut jamais accéder au trône et qu’il détient ce qui appartient à la première autorité morale de la Cour, l’actuel Roi sa Majesté Zoundjè Wandji, qui ne s’est pas privé d’interpeller le chef de l’Etat, Patrice Talon.

Pourquoi l’implication de Talon : Sa Majesté Tossoholou Zoundjè Wandji Ganmansizo se dit ne pas vouloir répliquer pour récupérer ce qui lui appartient. Car, pour lui, le président Talon s’est bien faire ses choses dans les règles de l’art de la même manière qu’il est arrivé à instaurer la paix au royaume d’Abomey et parvenir à réconcilier les protestants après un conflit qui a duré de près de 20 ans. Sa Majesté Tossoholou Zoundjè Wandji Ganmansizo l’invite à soutenir leur démarche consistant à retrouver ce symbole fort du Roi Ayontin actuellement en circulation. « Le chapeau doit nous revenir », a insisté le Roi pour qui dès la récupération, il ne se tardera à l’inscrire de concert avec les autorités au patrimoine national. Car, cette couronne est historique. « Le président Patrice Talon fait un grand effort de restauration de l’arène historique, artistique et culturelle dans notre pays, il faut qu’il soit impliqué », va-t-il ajouter. Plus loin, le Roi explique que c’est grâce à ce président qu’il y a la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle. Suivant ses propos, il a donné une place de reconnaissance à la royauté longtemps mésestimée. « Il faut que Talon nous sauve », souligne-t-il. Le souverain Zoundjè Wandji ne s’est pas empêché d’exprimer sa satisfaction et sa joie de son intégration au Haut Conseil des Rois du Bénin (HCRB) et de son royaume qui, grâce à la contribution de son peuple, a retrouvé ses lettres de noblesses. Sous la deuxième année de son règne, l’identification et la sécurisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel des Tosso Ayato Ganmènou, reste un défi majeur. C’est la raison de l’appel au chef de l’Etat pour une meilleure conservation des acquis. Par la même occasion, il met en garde tout imposteur.

Ce qu’on sait de Azanmadohouénou : Il détient la couronne et certains de son camp se déclarent en conflit avec le trône et qui n’en n’ont pas d’ailleurs le destin historique. Etant donné que seuls les ressortissants de la dynastie royale des Ahoumènou ont à même le droit de postuler à la fonction politique du royaume. Les preuves sont en effet multiples que Azanmadohouénou n’est pas concerné par le trône, mais il pourrait être le chef de la Cour.

Un symposium international en vue : Un symposium international sur la dynastie Royale des Ayato Ganmènou va s’organiser très prochainement, a annoncé le Roi Zoundjè Wandji Ganmansizo. Ce rendez-vous scientifique de haut niveau va réunir des Béninois, Nigérians, Togolais, Ghanéens…pour clarifier les étapes articulatoires et le chemin parcouru par ce royaume, qui n’est pas des restes de ceux qui prônent la défense et l’illustration du patrimoine culturel des béninois. L’enrichissement et les acquis des œuvres de ce royaume seront discutés. A en croire le Roi, il s’agit là de la transcription scientifique de leur histoire qui se fera dans les règles de l’art.

Alban Tchalla