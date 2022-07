Célébration du 1er Août 2022 : La Mairie de Cotonou s’active aux côtés du gouvernement

Vues : 2

Le Premier adjoint Randyx R. Romain Ahouandjinou au terme de la tournée

Une équipe de la municipalité de Cotonou a fait une descente dans la ville pour constater l’effectivité des travaux entrant dans le cadre de la célébration de la fête de l’indépendance, le 1er aout prochain.

De quoi s’agit-il : La ville de Cotonou se pare de ses plus beaux atours pour offrir dans une grande ferveur des moments inoubliables aux populations, pour la célébration du 62ème anniversaire de l’accession du Bénin à sa souveraineté internationale. Et c’est pour constater la mise en œuvre des instructions données par le Maire Luc Sètondji Atrokpo, qu’une délégation de la Municipalité avec à sa tête le Premier adjoint Randyx R. Romain Ahouandjinou a effectué un tour de ville ce vendredi 22 juillet 2022. Cette délégation composée aussi des techniciens de la Mairie a parcouru plusieurs artères et places stratégiques de la ville pour constater le niveau d’avancement des travaux.

Quel est l’état des lieux : Du monument aux morts de Xlwacodji qui a connu une touche particulière à la statue de Bio Guera nouvellement érigée à l’entrée de l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin, en passant par le boulevard de la Marina relooké, l’autorité municipale et les membres de sa délégation ont été séduits par la qualité des travaux réalisés.

Qu’en pense l’équipe municipale : Au terme de cette tournée, au nom du Maire Luc Sètondji Atrokpo et de toute la population de Cotonou, le Premier Adjoint a félicité et remercié le Chef de l’Etat, le Président Patrice Talon et son gouvernement pour l’ensemble de ces infrastructures qui relèvent l’image de marque de la ville et le portent au diapason des grandes capitales européennes. Il n’a pas manqué de rassurer de l’accompagnement de la ville non seulement pour l’entretien de ces ouvrages mais également pour la construction de plusieurs autres qui participent à l’embellissement de la vitrine du Bénin pour qu’à l’horizon 2026, Cotonou devienne l’une des meilleures destinations touristiques.

Rastel Dan