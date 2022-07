Anniversaire de décès : Rosine Soglo déjà un an, plusieurs messes en sa mémoire

Vues : 3

Feue Rosine Vieyra Soglo

25 juillet 2021-25 juillet 2022. Cela fait exactement un an jour pour jour ce lundi, que Rosine Vieyra Soglo, épouse de l’ancien chef de l’Etat Nicéphore Soglo a rendu l’âme. Le temps passe vite. Il y a 12 mois donc que le Bénin et l’Afrique entière pleuraient une femme politique battante, ex-première dame et plusieurs fois élue député au parlement du Bénin. Une série de messes sont annoncées tout le long de cette journée du lundi pour le repos de l’âme de cette amazone qui a tiré la révérence à l’âge de 87 ans, connue pour sa témérité et sa rigueur implacable dans la conduite de l’action politique et de la gouvernance de l’Etat. A la paroisse St Michel de Cotonou, il est prévu une messe à chaque heure, de 6h à 19h. A la paroisse Bon Pasteur de Cadjèhoun, toujours à Cotonou, de messes seront également dites en sa mémoire, à raison de trois dans la matinée, deux à midi et une le soir. Joël Godonou, Vice-Président en charge du Littoral au sein du parti Les Démocrates, à travers une invite ce dimanche, appelle tous les militants et sympathisants à se mobiliser massivement autour desdites messes pour honorer la mémoire de Rosine Soglo.

Il faut rappeler que contrairement à une inhumation, le corps de Rosine Soglo a été incinéré lors de ses obsèques, suivant ses propres vœux.

Christian Tchanou