Renouvellement du présidium de l’Union Progressiste : Anique Djimadja parle d’une stratégie pour pérenniser et consolider les acquis

Vues : 2

Anique Djimadja, Conseillère technique aux affaires politiques du président de l’Assemblée Nationale

La conseillère technique aux affaires politiques du président de l’Assemblée Nationale, Anique Djimadja, s’est prononcée sur la nouvelle configuration du présidium de l’Union Progressiste. Selon elle, ce bel équilibre générationnel reste une force pour le parti.

Ce que vous devriez savoir : Suite au renouvellement des structures centrales du parti, Joseph Fifamè Djogbénou, Mariam Chabi Talata et Gérard Gbénonchi sont choisis par consensus pour conduire les destinés du parti Union Progressiste. Elle apprécie ce choix, qui pour elle, est stratégique, opportun et utile pour le parti. « En cela, l’Union Progressiste n’a jamais autant prouvé, depuis sa création, son sens élevé de la responsabilité et de l’engagement militant », affirme Anique Djimadja. C’est là, la nécessité pour elle, de saluer les mérites des ténors que sont les présidents Bruno Amoussou, Abraham Zinzindohoué, Mathurin Nago et Kolawolé Idji. « Ce mix de connaissances, d’expériences et de sagesse a été indéniablement le socle sur lequel le parti a bâti sa solidité. En bons pères de famille, ils ont su conduire l’Union Progressiste à sa maturité, et préparer une relève de très bonne qualité. Aujourd’hui, le bâton de commandement est confié aux jeunes baobabs pour la pérennisation et la consolidation des acquis », fait savoir Anique Djimadja.

Entre les lignes : Suivant ces propos, l’Union Progressiste est un cas d’école qui devrait inspirer beaucoup d’autres formations politiques. Elle développe son argumentaire en précisant que les jeunes et les femmes doivent voir, à travers ce passage de témoin, une chance et une opportunité pour leur ascension politique. « Le nouveau trio dirigeant incarne les précédentes valeurs, ce qui constitue un motif d’espoir, de fierté et d’engagement pour l’ensemble des militants. C’est au bout de l’ancienne corde qu’on tisse la nouvelle. Ce bel équilibre générationnel reste une force pour le parti », a-t-elle soutenu.

Pour finir : Même si les attentes des militants envers le présidium sont grandes, elle dit avoir la foi en la capacité, la compétence et l’expérience de ces nouveaux dirigeants.

Alban Tchalla