Renouvellement des instances du comité exécutif de la FBF : Zéro concurrent: De Chacus et son bureau bientôt reconduits

Le Président Mathurin De Chacus

Le processus de désignation des nouveaux membres du comité exécutif de la Fédération Béninoise de Football, suit son cours. Après le dépôt des dossiers bouclé le mardi 20 juillet, la commission électorale a procédé à l’examen des pièces de candidature ce mercredi. A l’issue, il ressort que la liste ‘‘Allons Plus Loin’’ du président sortant, Mathurin De Chacus est validée et sera la seule à soumettre à l’approbation des délégués le 20 août prochain.

De quoi s’agit-il : Mathurin De Chacus est candidat à sa succession. Son dossier a été le premier et le seul qu’a enregistré la commission électorale de la fédération béninoise de football, dans le cadre de l’assemblée générale élective du 20 août prochain. Et pour cette fois-ci, il porte la liste “Allons plus loin”. Pour assurer le dépôt de son dossier et celui des autres membres de la liste qu’il porte, c’est à Imorou Bouraima que sa direction de campagne a confié le la tâche. C’est ainsi que le président de l’association sportive de Cotonou, désormais un des vice-présidents du nouveau bureau proposé, s’est porté le mercredi 20 juillet 2022, délai de rigueur, au siège de la fédération, sis à Djassin, pour procéder au dépôt. Il a reçu en retour le récépissé de dépôt aux environs de 11heures 30 minutes.

Que dit le président Bouraima: «Vous savez, le président Mathurin De Chacus est une chance pour notre football. Et c’est bien qu’il ait accepté d’être encore candidat», a déclaré Imorou Bouraima avant de souhaiter une bonne suite du processus qui devrait, selon lui, prendre fin par «la victoire non seulement du président De Chacus et ses collaborateurs, mais de toute la famille du football au Bénin». Le président Imorou Bouraima s’est surtout dit très heureux de représenter le président Mathurin De Chacus pour ce moment qui confirme la volonté de l’homme à poursuivre «les bonnes œuvres que lui et son bureau ont entamé».

Entre les linges : Le dépôt clôturé le mercredi à 12h00, la commission selon son chronogramme, a procédé à l’examen du dossier de candidature De Chacus. Elle y a donné un avis favorable, le jeudi 21 juillet 2022, au siège de la fédération. Ce qui a été suivi d’une conférence de presse au cours de laquelle les membres qui composent cette liste ont été dévoilés. On constate à cet effet, que le bureau en fin de mandat n’a pas connu grand changement. Outre les repositionnements de certains anciens membres, à savoir le président Alphonse Pedro de Ayema Fc qui passe 4ème Vice-président, les présidents Imorou Bouraima de As Cotonou et Laurent Gnassounou des Buffles qui entrent désormais dans le rang des Vice-présidents, il y a également les entrées au comité exécutif de Bruno Didavi (Président de la Jsp) et Gilles Gbaguidi (Président de Espoir de Savalou) sans oublier le maintien de Chantal Ahyi comme membre femme de ce bureau.

Par ailleurs : Il faut préciser que c’est le samedi 20 août qu’aura lieu l’assemblée générale qui validera ou non ce nouveau proposé par le président De Chacus pour le mandat 2022-2026. Et les délégués devant prendre part à cette importante assise sont déjà connus et n’attendent que le jour J.

Anselme Houénoukpo