Entretien avec le président du Comité d’organisation de l’Assemblée Générale ordinaire de l’AGROD: Josué N’Vodé invite les populations d’Okéo à la mobilisation autour du développement

N’vodé Josué, président de l’AGROD

Réunis autour de l’Association de développement AGROD, les fils et filles d’Okéo dans la commune de Savè, tiennent les 22, 23 et 24 juillet 2022, leur Assemblée Générale placée sous le signe de la refondation et de l’unité. En marge de cet évènement de grande importance pour le développement de leur localité, le président du Comité d’organisation de ladite Assemblée Générale, Josué N’Vodé, à travers cet entretien, fait le point des préparatifs et évoque quelques activités prévues lors de ce rendez-vous.

L’Evénement Précis : Monsieur le président, il vous plait de mieux vous présenter ?

Josué N’Vodé : Je suis Monsieur N’VODE Josué, Infirmier Diplômé d’Etat, Promoteur de la Clinique ProFam Centre ” OLUWA NBE PELUMI ” au quartier Gbérasson à OUASSA PEHUNCO, Membre du Bureau de l’Association Nationale des Cliniques Privées pour la Promotion de la Famille (ANCPF). Je suis natif d’Okéo, arrondissement de l’Okpara, dans la commune de Savè et je préside actuellement le comité d’organisation de l’Assemblée Générale de l’AGROD, l’association de développement d’Okéo qui est le chef-lieu de l’arrondissement d’Okpara.

Il nous est revenu que vous êtes beaucoup occupé par des préparatifs d’un rassemblement des fils et filles d’Okéo. De quoi s’agit-il concrètement ?

Je confirme qu’effectivement, nous les fils et filles d’Okéo, dans l’arrondissement d’Okpara, Commune de Savè, sommes en train de nous apprêter pour aller en assemblée générale de notre association de développement, AGROD, les 22, 23 et 24 juillet 2022. Les travaux auront lieu à Okéo et mobiliseront tous les fils et filles d’Okéo, sans distinction de religion, de classe sociale ou rang socioprofessionnel.

Pourquoi cette assemblée générale ?

Cette assemblée générale, placée sous le signe de la refondation et de l’unité s’organise pour provoquer un réveil de tous autour du développement de notre localité. C’est donc pour une Refondation de l’AGROD, parce que nous voulons injecter du sang neuf à l’AGROD. Car après les longues luttes de nos devanciers à qui je rends un hommage mérité pour leurs bravoures, l’AGROD dont le récépissé de déclaration est le Récépissé n°093/145/MISAT/DAI/SAAP-ASSOC du 12 octobre 1993, a commencé par sombrer pour diverses raisons que justement nous allons examiner à l’occasion des assises et prendre un véritable nouveau départ pour le développement de notre village, à l’heure où les défis sont nombreux. C’est cela qui justifie le thème principal des assises : Okéo face aux enjeux et défis du développement socioéconomique et culturel. L’AG s’organise aussi sous le signe de l’unité parce qu’on ne peut pas prétendre faire le développement en évoluant en rang dispersé. Il urge qu’on se mette ensemble et qu’on parle le même langage. À l’heure où Okéo, grâce à l’action du Président de la République en place, a eu la grâce d’avoir une route inter-État bitumée, où nous sommes dans l’attente du pont, donc l’ouvrage du franchissement sur le fleuve Okpara, et surtout à l’heure où l’électrification s’introduit à Okéo avec également les nouvelles technologies de l’information et de la communication, il urge de mieux s’organiser et changer de fusil d’épaules.

Quel sera le menu de cette assemblée générale?

D’abord, c’est un rendez-vous de réflexion de portée hautement scientifique et technique. Car, en dehors de la cérémonie protocolaire d’ouverture, il y a des activités phares notamment la relecture et l’actualisation des textes de l’AGROd, créée en 1988, ainsi que l’élection d’un nouveau bureau exécutif. Les travaux seront également meublés de plusieurs communications sur les défis et enjeux du développement.

Où en êtes-vous dans les préparatifs?

Qui voyage loin ménage sa monture dit-on. À l’heure où nous parlons, les préparatifs sont très avancés, justement parce que nous nous sommes mis au travail assez tôt. Depuis le mois d’avril, les différentes commissions sont à pied d’œuvre, le comité d’organisation que je préside aussi ne dort pas, nous mettons les petits plats dans les grands pour que les travaux aient lieux dans de très bonnes conditions.

Vous faites face sans doute à certaines difficultés. N’est-ce pas, président ?

Évidemment, cela ne manquerait pas. Mais je tiens à remercier particulièrement mes frères et sœurs d’Okéo pour leur engagement. Je sens vraiment une certaine volonté qui m’a d’ailleurs surpris agréablement, je l’avoue. Les membres fondateurs, ceux du bureau sortant, les sages du village, les jeunes, les femmes, tous ont compris que l’heure a sonné pour penser au développement d’Okéo et tout le monde met la main à la pâte. Je leur exprime mes sincères gratitudes au nom du comité d’organisation que je salue également pour sa disponibilité. Les difficultés en de pareilles circonstances ne peuvent qu’être financières. Nous avons lancé une souscription volontaire, les fonds entrent aux comptes gouttes. Nous comptons sur la générosité de ceux qui ne se sont pas encore manifestés et de tout le monde.

Votre AG intervient à quelques mois d’une échéance électorale, est-ce que ce n’est pas 2023 que vous préparez subtilement monsieur, le président ?

C’est peut-être une pure coïncidence. Vous pensez qu’en raison de l’imminence des élections législatives, nous devrons croiser les bras et attendre que ça se passe d’abord avant de parler du développement de notre village ? Non. Le développement, c’est tous les jours, maintenant même. Je vous rassure que l’AGROD qui vit depuis le 10 avril 1988, est une association purement apolitique et d’ailleurs le nouveau bureau qui sera élu sera bien mis en garde contre toute tentative de politisation de l’association. Nos assises, je vous l’ai indiqué, seront purement techniques et scientifiques. L’objectif c’est le développement d’Okéo, le nouveau Okéo avec sa route goudronnée, avec ses cadres qui se multiplient maintenant.

Votre mot de la fin, président.

J’appelle tous les fils et filles d’Okéo à sonner la grande mobilisation dès le vendredi 22 juillet 2022 pour faire de l’AG de refondation de l’association de développement, AGROD de notre cher village, une réussite. Je vous remercie.