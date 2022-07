FBF/AG élective : Une seule candidature enregistrée

Vues : 1

Imorou Bouraima remettant le dossier de candidature

Quoi de neuf : Son dossier sera le premier et seul que va enregistrer la commission électorale de la fédération béninoise de football dans le cadre de l’assemblée générale élective du 20 août prochain. En effet, Mathurin DECHACUS est candidat à sa succession. Et pour cette fois-ci, il porte la liste “Allons plus loin”. Pour assurer de son dossier et celui des autres membres de la liste qu’il porte, c’est à Imorou Bouraima que sa direction de campagne a confié le dépôt. C’est ainsi que le président de l’association sportive de Cotonou, membre du bureau, s’est porté ce mercredi 20 juillet 2022, délai de rigueur, au siège de la fédération béninoise de football sise à Djassin, pour procéder au dépôt. Il a reçu en retour le récépissé de dépôt. Après avoir finalisé le dépôt aux environs de 11heures 30 minutes, Imorou Bouraima s’est dit très heureux de représenter le président Mathurin DECHACUS pour ce moment qui confirme la volonté de l’homme à poursuivre «les bonnes œuvres que lui et son bureau ont entamé». «Vous savez, le président Mathurin DECHACUS est une chance pour notre football. Et c’est bien qu’il ait accepté d’être encore candidat», a déclaré Imorou Bouraima avant de souhaiter une bonne suite du processus qui devrait, selon lui, prendre fin par «la victoire non seulement du président De Chacus et ses collaborateurs, mais de toute la famille du football au Bénin».

Par ailleurs : A souligner que le dépôt des dossiers dans le cadre du renouvellement de mandat du bureau exécutif de la FBF est clôturé ce mercredi à 12h00. L’ouverture et l’examen du dossier de De Chacus se fera selon le chronogramme de la commission le jeudi 21 juillet à 11heure 00 au siège de la fédération. Ceci en présence des représentants de la liste de candidats.

Anselme HOUENOUKPO