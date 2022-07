Environnement/Schéma de développement de l’espace régional: Vers la mise en place comité national de suivi

Vues : 1

Vue partielle des participants à l’atelier

Il se tient au Bénin Royal hôtel de Cotonou, un atelier dans le cadre la mise en place du comité national du suivi du schéma de développement de l’espace régional (SDER). Cet atelier organisé par l’union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à travers l’Agence Nationale d’Aménagement Territoriale (ANAT), a démarré le mardi 19 Juillet 2022.

Quoi de neuf : Pour suivre le schéma de développement de l’espace régional (SDER), 2021-2040, il a été pensé la mise en place d’un comité. Et c’est par valider le projet de décret portant création, attributions, compositions, et modalités de fonctionnement dudit comité qu’un atelier se tient depuis ce mardi. Initié par l’Agence Nationale d’Aménagement du Territoriale (ANAT) avec l’appui de l’Uemoa, cet atelier de 72h prendra fin le jeudi. Son lancement a été présidé par Constant Godjo, Secrétaire général du ministère de cadre de vie. Représentant le Ministre José Tonato, le secrétaire a souligné que le SDER est «un outil stratégique dont la mise en œuvre permettra à coup sûr de relever les défis de l’union à l’horizon 2040». «Vue l’importance de cet outils dont la loi a été adoptée à Lomé, le 28 septembre 2020 par le conseil des ministres, vous convenez avec moi, qu’il est important de mettre en place un dispositif institutionnel au niveau national pour assurer le suivi de sa mise en œuvre», a souligné le SGM.

Entre les lignes : Il a profité de l’occasion pour rappeler les obligations de ce comité. «Le comité national de suivi a pour mission de suivre la mise en œuvre du SDER en étroite collaboration avec le ministère sectoriel concerné, suivant les orientations du comité de pilotage régional», a-t-il précisé. Présent au lancement des travaux de cet atelier, le maire de la commune de Cotonou et président des collectivités territoriales du Bénin, Luc Atrokpo a salué l’initiative. «Je suis ravi que la collectivité territoriale soit associé à ce projet dont les attentes sont nombreuses», a d’abord fait savoir le Maire Atrokpo avant d’inviter le groupe d’experts présents à plus d’engagement pour l’atteinte des objectifs. «Autant que vous êtes, vous êtes aguerris et disposés à travailler afin que les objectifs soient atteints», a-t-il déclaré.

Anselme HOUENOUKPO