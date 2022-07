Vulgarisation des décrets 2019-456 et 2019-457 du 16 octobre 2019: Les membres des commissions administratives s’imprègnent des nouvelles

Vues : 1

Le présidium lors des travaux

Les membres des commissions administratives paritaires de la mairie de Cotonou et ceux de la préfecture participent depuis ce mardi 19 juillet 2022 à un atelier de vulgarisation des décrets 2019-456 et 2019-457 du 16 octobre 2019 portant respectivement attribution, organisation et fonctionnement des instances disciplinaires puis attribution, composition et mode de fonctionnement des commissions administratives paritaires.

De quoi s’agit-il : Cette séance qui se déroule à l’hôtel de ville de Cotonou est une initiative de la Direction départementale du travail et de la fonction publique du Littoral. Les travaux de cet atelier ont été ouverts par le Secrétaire Exécutif de la Commune de Cotonou Nestor Manonwomeh Bossou, en présence de Mme Ginette Nolitse Azagnandji, Chef Cabinet Adjointe du Maire et de Gilles Houessou, représentant la directrice départementale du travail et de la fonction publique. Il regroupe les membres des commissions administratives paritaires de la mairie de Cotonou et ceux de la préfecture autour de la vulgarisation des décrets 2019-456 et 2019-457 du 16 octobre 2019 et surtout des nouvelles dispositions en matière disciplinaire. Une occasion donc pour l’équipe dirigeante de la mairie et des membres du comité administratif paritaire (CAP) de renforcer leurs compétences en vue de la prise objective des décisions sur la carrière des agents. Les travaux de cet atelier sont prévus pour prendre fin le jeudi 21 juillet prochain.

Rastel Dan