Réseau des villes créatrices de l’UNESCO : Rufino d’Almeida vante la politique culturelle de Bohicon au Brésil

Vues : 1

Rufino d’Almeida

Le maire de la ville carrefour, Bohicon, Rufino d’Almeida, prend part depuis le lundi 18 juillet 2022, à la 14ème session de la Conférence annuelle du Réseau des Villes Créatives de l’UNESCO à Santos, au Brésil.

De quoi s‘agit-il : Créé en 2004 à la suite d’une décision prise à la 170e session du Conseil exécutif de l’institution, le Réseau des Villes Créatives de l’UNESCO (RVCU) favorise la coopération internationale entre des villes du monde, qui investissent dans la culture et la créativité comme accélérateurs du développement durable. La Conférence de cette année qui se tient sur le thème : ‘’ Créativité, voie vers l’égalité’’, est une occasion pour les villes membres du réseau, de se concentrer sur le rôle de la culture et de la créativité dans la réduction des inégalités sociales et économiques, ainsi que dans la revitalisation des espaces urbains, notamment pour les groupes urbains marginalisés.

Quid de la participation de Bohicon : La ville de Bohicon a intégré le groupe des villes créatrices de l’UNESCO en 2021 dans la catégorie ‘’Gastronomie’’ avec pour mets le ‘’Bomiwô’’, un plat typiquement béninois et prisé par les autochtones et étrangers. Elle est fortement représentée à cette conférence par une délégation avec à sa tête, le maire Rufino d’Almeida. Ce sera l’occasion pour les membres de la délégation, de pendre part à des sessions en plénière, panels et autres plateformes d’interaction sur la culture et la créativité au service du développement. A cet effet, le maire partagera avec ses pairs et l’ensemble des participants, la vision et les axes stratégiques de politique culturelle de la ville de Bohicon. Il insistera sur les défis à relever en termes d’infrastructures culturels et d’espaces urbains de créativité. Au cours de la conférence, le maire Rufino d’Almeida prendra également part à au forum des maires. C’est une plateforme privilégiée permettant aux maires de se présenter et de partager la vision de leur ville ainsi que les politiques locales, les actions et les bonnes pratiques, avec leurs pairs, les délégués et autres parties prenantes. Cette session publique permettra aux maires d’enrichir la réflexion commune des villes créatrices et de transmettre un message fort sur le rôle de la culture et de la créativité dans la construction des villes durables et inclusives. La session privée offrira aux maires, une plateforme exclusive pour échanger avec les représentants de l’UNESCO sur la mobilisation du potentiel de la culture et de la créativité pour répondre aux défis et aux opportunités urbaines.

Entre les lignes : Il faut noter que ladite conférence qui se poursuit, va connaître son épilogue le vendredi 22 juillet 2022.

Rastel DAN