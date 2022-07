Reçu en audience par le maire Angelo Ahouandjinou: Arsène Yaovi présente des opportunités de bourses universitaires pour la Commune

Vues : 1

Le Maire Angelo Ahouandjinou et le président Arsène Yaovi

Quoi de neuf : Dans le cadre d’un projet de bourses universitaires au profit des jeunes de la commune d’Abomey-Calavi, le Président Arsène Yaovi a été reçu en audience par le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou. C’était le lundi 18 juillet 2022, au cabinet de la première autorité de la municipalité d’Abomey-Calavi. Au cours de cette rencontre, le Président Arsène Yaovi a présenté au Maire les opportunités de bourses universitaires qu’il offre avec ses partenaires aux jeunes de la commune d’Abomey-Calavi. «Je porte avec quelques amis, un projet de bourses universitaires et notre intention est de nouer un partenariat avec l’administration communale pour la formation professionnelle des jeunes de la commune d’Abomey-Calavi dans plusieurs secteurs d’avenir. Je suis persuadé que cela participera à la réduction du taux de chômage des jeunes dans notre commune», a informé Arsène Yaovi.

Qu’en pense le Maire : En réponse, la première autorité de la municipalité d’Abomey-Calavi a salué le projet qui entre en phase avec sa vision et marqué son accompagnement à faire profiter cette opportunité aux jeunes de sa commune. «Quand j’ai entendu parler du projet, ça m’a fait beaucoup plaisir. C’est ce que j’aime de ma jeunesse. Et moi-même, je suis dans cet ordre d’idée. C’est pourquoi j’accueille le projet à bras ouverts et je m’engage à jouer pleinement ma partition, à être à vos côtés afin que les jeunes puissent se sentir très bien impliqués dans cette dynamique. Vous aurez toujours mon soutien pour toutes les initiatives qui touchent la jeunesse et qui contribuent à son épanouissement», a déclaré le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou.

Par ailleurs : Après ces échanges avec la première autorité municipale, le Président Arsène Yaovi s’est dit très honoré par l’audience à lui accordée. Il a remercié l’autorité sans manquer de saluer la qualité des échanges. «Avec le premier des citoyens de la commune d’Abomey-Calavi, il a été question de la jeunesse dans sa globalité surtout sa formation et son insertion professionnelle. Mes préoccupations ont été prises très au sérieux par mon hôte qui a promis jouer pleinement sa partition dans la mise en œuvre de l’ensemble des projets et initiatives que nous avons pour Abomey-Calavi et ses environs. Je le remercie beaucoup», a confié le Président Arsène Yaovi.

Anselme HOUENOUKPO