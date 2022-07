Mise en service à Pobè d’un système de production d’électricité de 25 mégawatts : La plus grande centrale solaire inaugurée

Vues : 3

Inauguration de la centrale par le ministre et le président de l’Assemblée Nationale

Bonne nouvelle pour le Bénin en général et les habitants de Pobè, en particulier. Une centrale solaire photovoltaïque de 25 mégawatts crête vient d’être construite. L’inauguration de ce joyau a été l’œuvre du Ministre en charge de l’Energie, Jean-Claude Houssou, ce mardi 19 juillet 2022 à Illoulofin, commune de Pobè, en présence de plusieurs autorités politico- administratives dont le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou.

Quel est l’objectif: L’objectif de la construction de cette infrastructure énergétique qui est la première au Bénin et la troisième dans la sous-région, vise à augmenter les capacités de production énergétique au Benin, à moderniser le système d’information de la SBEE, à lutter contre le chômage, l’oisiveté, et l’exode des jeunes en leur offrant des emplois rémunérateurs. Cette centrale solaire permettra également de mettre à la disposition des ménages, des artisans et des opérateurs économiques de l’électricité afin d’améliorer leur conditions de vie et de travail et aussi renforcer les opportunités économiques pour les femmes.

Que s’est-il passé : Le Ministre de l’Energie Dona Jean-Claude Houssou à ses côtés le président de l’Assemblée Nationale Louis Vlavonou, a procédé à l’inauguration de la toute première centrale solaire photovoltaïque au Bénin. C’était en présence des populations de Illolofin qui sont venues massivement témoigner leur gratitude au président Patrice Talon pour cette grande infrastructure érigée dans leur commune. Les autorités ont parcouru les sites grâce à une visite guidée par les responsables des entreprises chargées de la construction de cette centrale. L’inauguration a pris fin par la coupure du ruban par le Ministre Dona Jean-Claude et le président de l’Assemblée Nationale Louis Vlavonou.

Que disent les autorités : La première autorité de la ville de Pobè, le Maire Simon Adébayo Dinan, a souhaité la bienvenue et exprimé la fierté de sa ville d’abriter la première centrale solaire photovoltaïque du Bénin. « Pobè est la source à partir duquel plusieurs communautés du Bénin retrouve la lumière », a-t-il déclaré. Selon lui, Pobè est une commune qui contribue au développement du Bénin à travers la cimenterie d’Onigbolo et maintenant une centrale solaire de 25 Mwc à Illolufin, dans l’arrondissement d’Issaba. Dans son discours, il a félicité les entreprises en charge de l’activité mais également le Ministre Dona Jean-Claude Houssou pour sa supervision rigoureuse dans le déroulement des travaux qui ont abouti à la construction de ce joyau, avant de formuler quelques doléances : « Nous souhaitons que la voie d’accès à cette centrale soit asphaltée dans les prochains jours pour faciliter l’accès. La population de Pobè voudrait également que la voie quittant Onigbolo pour le Nigéria soit asphaltée pour permettre des échanges avec le pays voisin », a-t-il souhaité. Pour le Directeur général de la Société béninoise de production d’électricité (SBPE) Emeric Tokoudagba, le Bénin se positionne dans le rang des pays capable de produire de l’énergie électrique dans la sous-région à travers la construction des nombreuses centrales d’énergie au Bénin. A le croire, la centrale d’Illoulofin est équipée de panneaux photovoltaïques de dernière génération et à haut rendement. Il souligne que le projet de construction de cette centrale a abouti à l’employabilité dans divers secteurs d’activité d’un millier de jeune dont 80% sont de la commune de Pobè. Au nom des préfets du Zou et de l’Ouémé, Valère Sètonnougbo, préfet du Plateau, a soigneusement remercié les responsables pour le travail abattu. « Aucun développement socio-économique ne peut se faire sans l’énergie électrique. Mon département est gâté en matière de l’énergie », s’est-il réjoui. Présente à cette cérémonie la cheffe de la délégation de l’UE au Bénin, l’ambassadrice Sylvia Hartleif, s’est réjouie du partenariat entre l’UE et le Bénin et de sa contribution au développement du secteur de l’énergie. « La mise en service de la centrale solaire photovoltaïque de 25 MWc d’Illoulofin, la plus grande centrale solaire au Bénin, est le livrable principal du projet Defissol, auquel l’Union Européenne a apporté un don de plus de 6,6 milliards de francs CFA (10 millions EUR) dans le cadre de son programme PREVER: Promouvoir le développement de l’Économie Verte au Bénin : investir pour l’accès, la production et l’efficacité d’une énergie propre et durable… La nouvelle centrale solaire aura un impact significatif direct sur l’assurance d’un approvisionnement énergétique régulier, sécurisé et moins coûteux pour le pays et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et cela est un résultat concret de notre partenariat dont nous pouvons tous être fiers », a-t-elle déclaré. Prenant la parole, le Ministre Dona Jean-Claude Houssou a enfin clôturé les allocutions de cette cérémonie d’inauguration. Dans ses propos, il a affirmé que le programme de renforcement institutionnel du secteur de l’énergie est l’un des programmes prioritaires de la Politique Energétique du Gouvernement. A le croire, ce programme se justifie par la nécessité d’entreprendre les actions appropriées pour sécuriser les approvisionnements, réduire leurs coûts et répondre efficacement aux problèmes énergétiques. « Le Bénin ne sera plus comme avant en matière énergétique », a-t-il rassuré. Selon le Ministre de l’énergie, cette première centrale et la deuxième en moins de trois ans, permettra d’alimenter 40.000 foyers au Bénin. Le Ministre après avoir remercié les différents partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce joyau, a réitéré son engagement à œuvrer pour faire du Bénin une terre d’opportunité grâce à l’énergie.

Le ministre Dona Jean-Claude Houssou et les autorités visitent le site

Que sait-on de la centrale : Lancée le 19 novembre 2020, la centrale solaire photovoltaïque a une puissance de 25 Mwc sur 26 hectares avec un domaine de 96 hectares. Elle dispose de 47 212 panneaux solaires avec 113 onduleurs Huwei de dernière génération. Elle possède également six postes de transformation de 3 515 Kva. Ce joyau est également assisté d’une conduite automatique, des systèmes de surveillance et de sécurité anti-intrusion et bien d’autres fonctions de dernière génération permettant d’alimenter 40.000 foyers. La réalisation de cette centrale a coûté 14.275.781.616 FCFA et les travaux ont duré 15 mois.

Entre les lignes : La cérémonie a connu la présence du Coordonnateur du projet Defissol Solaire Vivien Agbakou, de l’Ambassadrice de l’Union Européenne, du représentant de l’Ambassadeur de France au Bénin, de la préfète de l’Ouémé, du préfet du Zou, des députés, du représentant du ministre du plan et de développement, du représentant du ministre du cadre de vie et de développement durable.

Assise Agossa