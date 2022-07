En l’honneur du 49ème anniversaire du Prof Joël AÏVO: Ses amis et parents rendent grâce pour le don de la vie

Vues : 1

Vue d’ensemble des amis et parents présents à la messe d’action de grâce

Le quarante neuvième anniversaire de naissance du Professeur Frédéric Joël Ayekobinou AÏVO n’est pas passé sous silence ce lundi 18 juillet 2022 dans les départements de l’Ouémé et du Plateau. Pour commémorer cet anniversaire, la coordination Ouémé-Plateau des amis et frères du professeur titulaire de droit public et constitutionnaliste de renommée internationale, a organisé une messe d’action de grâce à la Cathédrale Notre-Dame de l’immaculée conception de Porto-Novo.

« Cette messe d’action de grâce est organisée non seulement pour remercier Dieu pour le don de la vie accordé au professeur Frédéric Joël Ayekobinou AÏVO mais également pour implorer la protection divine sur sa femme et ses enfants et enfin implorer le miséricorde de Dieu sur toutes les personnes injustement détenues dans nos prisons au Bénin et partout ailleurs. » a laissé entendre le coordonnateur départemental Oueme-Plateau.

Ainsi, en présence des membres de la coordination départementale des amis du professeur AIVO, des membres des mouvements et associations soutenant son action ainsi que de ses frères et sœurs, oncles, tantes, cousins et cousines des prières ont été dites et d’un seul cœur l’assemblée a exécuté ”joyeux anniversaire” en son honneur.

Pour rappel, l’opposant béninois Joël Aïvo dont la candidature à la présidentielle d’avril 2021 avait été rejetée, est condamné le 7 décembre 2021 à dix ans d’emprisonnement. Cette sentence est tombée après 8 mois de détention malgré le rejet par l’intéressé des accusations de “complot contre l’autorité de l’Etat” et “blanchiment de capitaux” portées contre lui par la cour spéciale.

Plusieurs observateurs de la vie publique lient la détention du Professeur de droit constitutionnel au destin qu’on ne saurait fuir.

« Qu’il tienne bon, ait le moral haut car l’heure de Dieu est la meilleure. » Tel est l’appel de Enock Zoumènou et plusieurs autres proches de Joël AÏVO rencontrés lors de la messe d’action de grâce.

Fidèle KENOU