Microcrédit Alafia: Le gouvernement apporte un supplément de 15 milliards FCFA

(Le financement passe de 50.000f à 100.000fcfa)

Véronique Tognifodé, Ministre en charges des affaires sociales et de la micofinance, au cours de son allocution

La Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé a procédé au lancement officiel de la deuxième phase du Microcrédit Alafia qui passe désormais à cent mille (100.000) Francs CFA. C’était le jeudi 14 juillet 2022, à la maison des Jeunes de Kpomassè.

Ce qu’il faut savoir : Les populations démunies et en particulier les femmes qui s’investissent dans les activités génératrices de revenus peuvent désormais solliciter et obtenir même pour une première demande, la somme de cent mille (100.000) Francs CFA auprès des Systèmes Financiers Décentralisés, partenaires du Fonds National de la Microfinance. Une bonne nouvelle qui permet aux bénéficiaires du microcrédit Alafia d’obtenir plus de subvention pour leurs diverses activités. Les autres options, notamment la possibilité d’obtenir 30.000 FCFA ou 50.000 FCFA restent valables.

Que dit la ministre : Pour la Ministre Véronique Tognifodé, le Microcrédit Alafia est l’un des produits phares issu des réformes organisationnelles opérées au niveau du Fonds National de la Microfinance par le gouvernement pour faciliter aux personnes vulnérables exclues des systèmes classiques de financement, l’accès au crédit. A la croire, les mécanismes mis en place par le Gouvernement pour assouplir les conditions d’accès au Microcrédit Alafia restent inchangées, malgré le lancement de la deuxième phase. Pour Véronique Tognifodé, le lancement de cette deuxième phase qui intervient un peu plus d’un an et demi après l’activation du Microcrédit Alafia au Bénin, est la suite logique du succès remarqué lors de la mise en œuvre de la première phase. Pour conclure, la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé a invité les populations bénéficiaires à rester fidèles aux principes de ce crédit en remboursant à bonne échéance pour faciliter sa pérennisation.

Par ailleurs : Le gouvernement a porté pour le compte de l’année 2022, l’enveloppe financière de 10 milliards FCFA à 15 milliards FCFA vu l’engouement des populations face au Microcrédit Alafia qui contribue fortement à la sortie progressive des populations démunies de leur situation de précarité.

Rappel : Le lancement de cette deuxième phase s’est déroulé en présence du Préfet de l’Atlantique, du Maire de Kpomassè, des opérateurs de téléphonie mobile, des partenaires du gouvernement sur le projet, des responsables de Open-si, des responsables des SFD et de plusieurs femmes bénéficiaires de la commune de Kpomassè.

Assise Agossa