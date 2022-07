Résultat d’examen de fin d’année : 59% de taux d’admissibilité au Bac 2022 

Vues : 2

Des candidats à l’examen du Bac

Les premières délibérations du Baccalauréat session de juin 2022 ont été publiées ce mercredi 13 juillet 2022. On note un taux d’admissibilité de 59% sur le plan national.

Que retenir : Comme annoncé par les autorités en charge de l’éducation, les résultats de l’examen du Baccalauréat session de juin 2022, sont tombés dans la journée de ce mercredi 13 juillet 2022. Au plan national, on note un taux d’admissibilité de 59% contre 64,42% en 2021. Pour le compte des départements, c’est l’Atlantique qui est en tête avec un taux de réussite de 65,65%. Il est suivi du Littoral 64,51%, du Mono 59,74% puis de l’Ouémé, 58,14%. Les départements du Plateau, de l’Alibori et des Collines ferment le tableau avec respectivement 50,51%, 49,50% puis 47,02% comme taux de réussite.

Les candidats des séries A1, B et A2 sont les plus heureux au regard du taux d’admissibilité enregistré soit, 77,54% pour la série A1, 73,25% pour la série A2 et 67,52% pour la série B. En ce qui concerne la formation technique et professionnelle, sur les 859 candidats de la série G1, 801 s’en sont bien sortis affichant ainsi un taux de réussite de 93,25% au plan national.

Rastel DAN

Voici le taux de réussite par département et par série