Rapport sur le Développement Durable 2022 : Le Bénin s’engage pour l’accomplissement des ODD

Le Réseau de Solution pour le Développement Durable (SDSN) en partenariat avec le Ministère de l’Economie et des Finances, a publié le rapport pilote de référence sur les politiques, les progrès et tendances vers les Objectifs de Développement Durable (ODD) intitulé : “Rapport sur le Développement Durable pour le Bénin 2022”.

Ce qu’il faut savoir : Adopté en 2015 par les Nations unies, les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d’ici à 2030. Parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, le Bénin est l’un des seuls avec un fort engagement pour les Objectifs de Développement Durable (ODD). Le rapport du SDSN présente le point de départ du Bénin dans son nouvel engagement pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Il ressort de ce document que le Bénin est le premier à fournir une analyse indépendante de performance et de tendance des ODD du pays en comparaison avec la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ainsi que les politiques et progrès qui y sont réalisés.

Quels sont les enseignements clefs du rapport : Le rapport publié indique que le Bénin est à mi-chemin de la réalisation des ODD avec un score de 50,7 sur 100 pour l’ensemble des 17 ODD. Il ressort aussi que le Bénin se distingue du reste de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) avec des progrès depuis 2015 pour les ODD 2 (Faim « Zéro »), 8 (Travail décent et croissance économique), 9 (Industrie, Innovation et Infrastructure) et 14 (Vie aquatique) pour lesquels la majorité des pays de la sous-région stagnent, voire régressent. Comme enseignement clef, le rapport révèle que par rapport aux pays à revenus plus élevés, le Bénin se porte relativement bien sur les ODD 12 (Consommation et production responsables) et 13 (Lutte contre le changement climatique). Aussi à l’échelle infranationale, l’indice « ne laisser personne de côté » couvre quatre dimensions de disparités : les inégalités d’accès aux services publics, l’extrême pauvreté et la privation matérielle, les inégalités entre les sexes, et les inégalités de revenu et de richesse. On constate des disparités entre les régions du Bénin. L’analyse du Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2021-2026) à travers le cadre des « Six Transformations » du SDSN montre qu’il cible de façon cohérente les défis du Bénin pour atteindre les ODD.

Que disent les autorités : L’engagement du Bénin dans sa participation à la réalisation du développement durable est renforcé par le partenariat établi avec le Réseau des Solutions pour le Développement Durable (SDSN), une association mandatée par le Secrétaire général des Nations Unies. Selon le Ministre d’Etat du Bénin en charge de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, « le travail accompli jusqu’à présent afin de mettre en œuvre l’Agenda 2030 est considérable. Toutefois, nous voulons et devons continuer de progresser ». Pour la cheffe de l’équipe réseaux du SDSN, Eve de la Mothe Karoubi, « le Bénin est un leader mondial dans son appropriation et ses efforts pour l’Agenda 2030. Cet engagement fort du gouvernement, malgré les défis restants à relever, est ce qui ressort de notre analyse ».

Que savoir du SDSN : Le Réseau des Solutions de Développement Durable (SDSN) des Nations Unies mobilise l’expertise scientifique et technique des universités, de la société civile et du secteur privé pour soutenir la résolution de problèmes pratiques pour le développement durable à l’échelle locale, nationale et mondiale. Le SDSN fonctionne depuis 2012 sous les auspices du Secrétaire général de l’ONU. Le SDSN mobilise des réseaux nationaux et régionaux composés d’instituts de recherche et d’universités, des réseaux thématiques axés sur les solutions et la « SDG Academy », une université en ligne pour le développement durable.

Assise Agossa