Fin de la 1ère session ordinaire de 2022 au parlement: Le Président Vlavonou dresse le bilan des activités menées

Vues : 1

Louis Vlavonou, président de l’Assemblée natioale

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a clôturé ce mercredi 13 juillet au palais des gouverneurs à Porto-Novo, la première session ordinaire de l’année ouverte le jeudi 14 avril 2022. Cette clôture intervient trois mois après conformément aux dispositions de l’article 87 de la constitution du Bénin et des articles 04 et 19.2 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Les trois derniers mois sont caractérisés par d’intenses activités parlementaires relatives aux procédures législatives, le contrôle de l’action gouvernementale et les activités diverses. Selon le point fait par le Président de l’institution parlementaire, on retient que les députés se sont réunis une quinzaine de fois pendant la période de référence. Sur le palier des procédures parlementaires, les députés ont adopté sept(7) lois ordinaires et trois (3) lois organiques. De même, ils ont examiné et corroboré la ratification de six (6) décrets d’accords de prêt.

S’agissant du contrôle de l’action gouvernementale, neuf (9) questions orales avec débat ; une question d’actualité et une question écrite ont été abordées. Aussi, les députés ont-ils examiné deux rapports de commission parlementaire d’information au cours de la période de référence.

Outre les activités législatives et de contrôle de l’action gouvernementale, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a rappelé à ses pairs les activités diverses réalisées au cours de la période.

En mettant fin aux travaux de la première session ordinaire de l’année 2022, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a salué la disponibilité et l’assiduité de ses collègues députés tout au long des trois derniers mois. Ses remerciements sont également allés à l’endroit des assistants des commissions, les huissiers et les journalistes parlementaires.

Fidèle KENOU