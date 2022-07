Développement à la base dans la commune de Savè: L’association AGROD d’Okéo tient son Assemblée Générale du 22 au 24 juillet

Vues : 5

Que comprendre : L’ensemble des fils et filles d’Oké-Owo réunis autour du creuset dénommé Association générale des ressortissants de l’arrondissement de l’Okpara pour le développement (AGROD), seront en Assemblée générale le samedi 22 juillet 2022. Selon un communiqué parvenu à notre rédaction et signé du président du comité d’organisation de l’AG, Josué H. N’vodé. Le Bureau directeur de l’Association générale des ressortissants de l’arrondissement de l’Okpara pour le développement (AGROD) invite à une grande mobilisation des membres d’honneur, membres actifs, les sympathisants et l’ensemble des fils et filles d’Oké-Owo résidents et de la diaspora à cet évènement. A cet effet, les travaux de ces assises se dérouleront autour du thème : « Oké-owo face aux enjeux et défis du développement socioéconomique et culturel ».

Que va-t-il se passer : Cette assemblée générale de redynamisation de l’AGROD connaîtra la relecture des textes et la mise en place d’un nouveau bureau chargé de conduire les destinées de l’association durant les prochaines années. Le bureau directeur de l’AGROD compte donc sur la forte mobilisation de tous les fils et fils d’Oké-Owo afin de faire de cette assemblée générale une parfaite réussite pour faire bloc autour du développement. Il rappelle par ailleurs, que les contributions de toute sorte (en nature ou en espèces) des uns et des autres sont vivement attendues.

Voici le Communiqué de presse de l'AGROD

Le bureau directeur de l’association générale des ressortissants de l’arrondissement de l’Okpara pour le développement (AGROD)

Pour le bureau directeur de l'AGROD, Le président du comité d'organisation de l'AG

Josué H. N'VODE

Alban TCHALLA