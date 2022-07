Incarcérés pour violences électorales aux présidentielles 2021 : Deux responsables du parti ”Les Démocrates” libérés

Vues : 3

Adrien Nounagnon et Adam Alao, respectivement coordonnateurs de la 20ème circonscription électorale et coordonnatrice de la ville de Porto-Novo pour le compte du parti Les Démocrates, sont désormais libres de leur mouvement. Incarcérés à la suite des violences électorales qui ont secoué les présidentielles 2021, ils ont été libérés en fin de la semaine écoulée à la suite de la levée de leur mandat de dépôt par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Ce parti de l’opposition connaît ainsi la mise en liberté de nouveaux responsables en son sein, comme le réclament depuis quelques temps ses ténors. Ils sont encore nombreux à croupir derrière les geôles des prisons béninoises, pour s’être impliquées d’une manière ou d’une autre dans lesdites violences qui ont occasionné d’importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines dans des localités béninoises.

En rencontrant il y a peu Patrice Talon, l’ancien chef de l’Etat Boni Yayi aurait à nouveau formulé l’ardent vœu de la libération de « tous les détenus politiques » et le retour des « exilés » pour la manifestation d’une réelle stabilité politique nationale. Ces nouvelles libérations de détenus membres d’un parti de l’opposition participent sans doute de la quête d’une paix nationale souhaitée par tous. Il reste que côté justice, les dossiers s’examinent cas par cas. Il se tient grand compte de la portée des infractions qui collent à chaque détenu et son degré d’implication, selon des sources judiciaires. Un détenu de taille, membre du parti Les Démocrates reste encore cloitrée derrière les barreaux de la prison civile d’Akpromissrété. Il s’agit de la candidate du parti à ces présidentielles 2021, Réckya Madougou, ex ministre sous Yayi, accusée d’acte de terrorisme et condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. La justice reviendra-t-elle sur sa sentence pour son cas où bénéficiera-t-elle de la prochaine grâce présidentielle de la part de Talon ? Aucune certitude dans un cas comme dans l’autre pour le moment.

Christian Tchanou