66,46% d’admissibles en 2022 : Une nette amélioration par rapport  au Bepc 2021

Le DEC, Roger Koudaodinou

Le Directeur des Examens et Concours Dr Roger Koudoadinou a procédé ce dimanche 10 juillet 2022, à la délibération des résultats à l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de juin 2022. Un taux de réussite de 66, 46% est enregistré au plan national.

Que retenir : Les candidats à l’examen du BEPC session de juin 2022 sont depuis ce dimanche, fixés sur leur sort. Le taux de réussite à cet examen proclamé par le Directeur des Examens et Concours, est de 66,46% au plan national. Un taux de réussite en hausse par rapport à celui de 2021 (60,50%) et 2020 (51,19%). Le Borgou vient en tête du classement des départements avec un taux de réussite de 74,46%, suivi du Couffo 72,24% et du Littoral 71,84%. Le département du Plateau, premier au BEPC 2021, ferme la marche avec 50,48% comme taux de réussite. Il faut noter que les résultats peuvent être consultés sur le portail des examens et concours du Bénin, « eRésultats ».

Classement par département

1- Borgou 74,46%

2- Couffo 72,24%

3- Littoral 71,84%

4- Atlantique 69,90%

5- Mono 69,66%

6- Atacora 67,53%

7- Zou 67,47%

8- Donga 61,98%

9- Ouémé 63,08%

10- Alibori 53,61%

11- Collines 57%

12- Plateau 50,48%

Rastel DAN