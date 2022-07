Reboisement de la forêt de mangroves de Togbin-Adounko: Bolloré Transport & Logistics met en terre 3000 plants de palétuviers

Vues : 2

Vue de la plantation des mangroves à Togbin-Adounko

La société Bolloré Transport & Logistics Bénin se mobilise pour l’environnement en reboisant la forêt de mangroves de Togbin-Adounko située à proximité directe des installations de Bénin Terminal. L’activité a eu lieu le 29 juin 2022 avec la mise en terre de 3000 plants de palétuviers qui contribueront au reboisement d’un hectare de terrain dans cette zone qui abrite une végétation importante avec une forêt de mangroves dense.

Que faut-il remarquer : Réduire le déficit des 69 hectares de forêt de mangroves à l’échelle nationale. Tel est l’objectif visé par les responsables de la société Bolloré Transport & Logistics au Bénin. A cet effet, une forte délégation de ladite société en collaboration avec les ONG AJCVE (Association des Jeunes pour la Conservation et la Valorisation de l’Environnement) et ACCB (Aire Communautaire de la Conservation de la Biodiversité), ont procédé à la mise en terre de 3000 plants de palétuviers. L’opération s’est déroulée sous la supervision de l’adjudant-chef Boris-Arnaud Agonkpo, des eaux et forêts de la commune d’Abomey-Calavi. Cette action va favoriser la régénérescence de l’écosystème de la mangrove et la sauvegarde de certaines espèces animales en voie d’extinction. À terme, elle permettra à la mangrove de pleinement jouer son rôle d’usine naturelle d’épuration de l’air et de lutte contre les gaz à effet de serre.

A retenir : Pour le Directeur Exécutif de l’ONG Actions Plus, Maixent Ogou, il est donc primordial d’engager des actions avec le soutien de partenaires publics et privés pour préserver mangroves. Puisque, a-t-il dit, « des études ont montré qu’au Bénin, un hectare de mangroves capte par jour 100 kg de dioxyde de carbone. Cette donnée importante montre que les mangroves sont capitales pour la régulation de l’environnement ». C’est dans cette logique que Bolloré Transport & Logistics au Bénin met en œuvre une politique active et engagée en faveur de la préservation de l’environnement et de la protection de la biodiversité. Celle-ci se décline à en croire, Venance Gnigla président Exécutif de Bolloré Transport & Logistics au Bénin, à travers diverses initiatives que nous menons avec chacune de nos filiales au sein de nos territoires d’implantation. « Nous suivons avec attention le déploiement des actions que nous mettons en place pour nous assurer de leur impact et des bienfaits sur l’environnement. » a souligné-t-il.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Bénin : Bolloré Transport & Logistics au Bénin est un partenaire portuaire et logistique de référence au Bénin. Opérateur du premier réseau de logistique intégré en Afrique, Bolloré Transport & Logistics multiplie les efforts et les investissements pour accélérer l’intégration de l’Afrique dans le marché mondial. Au Bénin, l’entreprise emploie près de 1 300 personnes à travers 5 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs ferroviaire, logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiant dans le potentiel de développement du pays, Bolloré Transport & Logistics investit sur le long terme au Bénin.

Alban Tchalla