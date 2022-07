Emploi des jeunes, entrepreneuriat et financement : « Bridge to Mass Challenge Benin » bientôt opérationnel pour appuyer les efforts du gouvernement béninois

Vues : 2

Le présidium au lancement du programme Zeleus

Quelques mois après la signature du protocole d’accord d’installation avec les autorités béninoises, le groupe américain Zeleus a procédé au lancement du programme « Bridge to Mass Challenge Benin ». C’était ce mardi 5 juillet 2022 à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin CCI Bénin, en présence des représentants de l’entreprise américaine Zeleus, ses partenaires et des responsables des structures étatiques impliquées dans la promotion de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes au Bénin.

Que retenir : « Par le passé, le programme ‘’Mass challenge’’ a permis à des Start up de bénéficier de financement allant jusqu’à 8,6 milliards USD… » C’est l’une des raisons pour lesquelles la Directrice des Opérations de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), Noëlle Sadeler, a, lors de son mot de bienvenue, apporté son soutien et celui de l’Apiex au programme « Bridge to Mass Challenge Benin » de l’entreprise américaine Zeleus. Selon ses propos, les travaux entrant dans le cadre du lancement de ce programme sont indispensables pour « mieux appréhender l’écosystème béninois afin de lui proposer les solutions les plus adaptées pour le dynamiser ». Elle n’a pas manqué de rappeler l’importance du Programme et fait le vœu de ce que le groupe Zeleus apporte à travers ce programme, un financement substantiel aux Startups béninois. Pour Noëlle Sadeler, « un tel programme contribuera de manière significative à positionner le Bénin comme un centre entrepreneurial émergent et un leader de l’innovation en Afrique et dans le monde ». A sa suite, Gildas Bah, CEO de Zeleus a précisé que le lancement du programme « Bridge to Mass Challenge Benin » au Bénin est un signal fort lancé aux investisseurs du monde.

Entre les lignes : Il faut rappeler que « Bridge to Mass Challenge Benin » est axé sur quatre principaux volets. Il s’agit d’outils pédagogiques qui donnent aux jeunes professionnels les moyens de faire évoluer leur carrière, du développement des compétences entrepreneuriales, la formation aux compétences en STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), d’un networking et un soutien professionnel. Des axes qu’ont expliqués les différents responsables de Zeleus à travers la présentation de la structure de ses objectifs et du contenu du programme. Représentant les acteurs du secteur de l’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes, Urbain Amégbédji, Directeur général de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) a laissé comprendre que Zeleus propose à travers ce programme, un accompagnement qui permettra de résoudre un problème lié au chômage et au sous-emploi des jeunes. Car, justifie-t-il, « c’est le dysfonctionnement entre la formation et le marché du travail, qui sont à la base du problème d’emploi des jeunes au Bénin. Le Dg ANPE Urbain Amégbédji, a souhaité que les jeunes soient nombreux à s’inscrire au Programme parce que cela entre dans le cadre de leur insertion professionnelle.

Vue partielle des participants à la cérémonie

Structure mère qui met en symbiose les différents acteurs de ce programme, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), représentée par son premier vice-président, Casimir Migan, a remercié l’entreprise Zeleus d’avoir choisi le Bénin pour développer une « offre innovante qui apporte une solution réelle à l’amélioration des compétences des jeunes béninois pour les rendre davantage compétitifs sur les grands marchés ». « Dans son programme, Zeleus entend fournir avec des experts internationaux, un plan de renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs béninois pour leur permettre de bénéficier de l’expertise et du financement, auprès d’investisseurs américains », croit savoir Casimir Migan, qui a procédé au lancement officiel dudit programme.

Rastel DAN