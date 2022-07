Conseil des ministres: L’établissement des cartes d’identité non biométriques interdit

Vues : 1

Le gouvernement a mis définitivement un terme à l’établissement des cartes d’identité non biométriques.

Pourquoi c’est important : La cessation de l’établissement de cartes nationales d’identité non biométriques est définitivement actée. C’est l’une des décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi 06 juillet 2022. Selon le compte rendu de ce conclave des membres du gouvernement, ces cartes ne sont plus conformes aux standards internationaux.

Entre les lignes : Avec la prise du décret n° 2020-396 du 29 juillet 2020 qui définit les modalités de mise en vigueur de la carte biométrique au Bénin, l’Agence nationale d’Identification des Personnes (ANIP) s’est, depuis lors, évertuée à prendre les dispositions appropriées pour assurer avec efficacité et diligence, le service de l’identité nationale. De ce fait, le délai de traitement des demandes a été réduit à une semaine. Se fondant sur ce résultat, le Conseil a décidé de mettre définitivement un terme à l’établissement des cartes d’identité non biométriques, lesquelles ne sont, du reste, plus conformes aux standards internationaux.

De l’autre côté : D’autres mesures ont été adoptées. Entre autres, les décrets portant transmission à l’Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant autorisation de ratification de l’accord d’établissement et d’adhésion à la Charte d’Africa Finance Corporation, créé en 2007 à Lagos au Nigeria. Il a été également décidé de la modification des statuts de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin puis ceux portant nomination de membres des conseils d’administration de la Société béninoise des Infrastructures de radiodiffusion S.A; de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin; de la Société d’exploitation du guichet unique du Bénin; de l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises et de la Société béninoise de production d’électricité.

Alban Tchalla