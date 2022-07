Tournoi des Vacances à Sèmè Podji Trophée Cyrille Kouzounhoué: La jeunesse réunie au tour d’un loisir sain

Vues : 1

Le présidium au lancement du tournoi

Quoi de neuf: Agongo#Podji-Missérété. C’est à travers cette affiche que le tournoi des Vacances initié par le CA central de Sèmè-Podji, Cyrille Kouzounhoué, a pris son envol, le samedi 2 juillet 2022, pour le plaisir des jeunes de la localité. En effet, initiative pour réunir la jeunesse au tour de loisir sain, cette compétition qui est à sa 2e édition, se déroule sur le terrain Sica Hongbodji de Sèmè-Podji. Présent pour lancer lui-même les hostilités, Le chef de l’Arrondissement Central de la commune de Sèmè-Podji, entouré pour la circonstance du CA de de Tohouè et du conseiller communal de Sèmè-Podji, Farid Salako, a d’abord tenu à remercier les responsables des équipes pour leur confiance au comité d’organisation. Il a ensuite précisé que «la compétition est initiée pour consolider les liens de fraternité entre les fils et filles de la commune en générale et ceux de son arrondissement en particulier d’une part et d’autres part pour permettre à la jeunesse de passer des périodes de vacance saines. L’ambiance qui a prévalu au démarrage augure d’une belle compétition assure Farid Salako, conseiller communal de Sèmè-Podji.

Par ailleurs: Pour ce qui est du match d’ouverture, les joueurs du village Agongo et ceux de Podji-Missérété se sont croisés. Et pendant les 90 minutes les deux équipes ont égaillé le public qui a massivement fait le déplacement. Au cour de ce jeu alléchant et empreint de fair-play, un seul carton jaune a été donné par l’arbitre de la partie. C’est d’ailleurs sur l’action faute sanctionnée par pénalty transformé au profit de l’équipe Agonga qui s’est donc imposée par le score d’un but à 0.

La tournoi regroupe les équipes des 6 villages de l’arrondissement que sont Agongo, Podji-Agué et Podji-Missérété qui animent la poule A. Agué-Gbago, Sèmè-Okoun et Sèmè-Podji qui se défieront dans la poule B. Selon le calendrier, les matchs auront lieu tous les samedis et dimanches et ce jusqu’au 1er Août 2022. Pendant un mois donc, les jeunes ont de quoi s’occuper sainement dans cette localité.

Anselme HOUENOUKPO