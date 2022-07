Lancement du Championnat professionnel de Handball: La Ligue Professionnelle transitoire joint l’Acte à la parole

Vues : 1

Les autorités de la fédération de Handball saluent ici les joueurs avant le top de la Ligue Pro

De quoi s’agit-il: Tel qu’annoncé, le championnat professionnel de handball a pris son envol. Le samedi 2 juillet 2022, au hall des arts loisirs et sports de Cotonou, la Ligue professionnelle transitoire présidée par Clarisse Hounzali a procédé au lancement officiel dudit championnat. Ceci en présence du président de la fédération béninoise de Handball, Karimou Sidikou. Au lancement, les deux responsables ont souhaité bonnes chances aux différents clubs. Ils ont surtout insisté sur le principe du fair-play qui doit prévaloir. «Je souhaite que vous nous fassiez passer de très beaux moments et que le championnat soit simplement beau, élégant, enthousiaste et que cela puisse davantage drainer du monde. Nous comptons sur vous», a laissé entendre Clarisse Hounzali, présidente de la Ligue Professionnelle Transitoire lors de ce lancement officiel de la Ligue nationale professionnelle 2022. Pour sa part, Sidikou Karimou a déclaré : «je voudrais inviter les athlètes au fairplay et que le meilleur gagne».

Juste après ce lancement les matchs jouer sur le paquet du Hals et à Abomey ont enregistré les victoires des joueurs et joueuses de l’association sportive du port autonome de Cotonou (Aspac) sur leurs homologues d’Aso Modèle. Chez les dames, le score est de 29-18. Et chez les hommes il est de 25-21. A Abomey, les Flowers n’ont laissé aucune chance à Abo sport chez les hommes et Flambeaux chez les dames. 13-32 et 16-40 sont les scores respectifs des deux matchs.

Anselme HOUENOUKPO