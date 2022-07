Coton FC sacré champion 2021-2022: Le partenariat Seam Tanekas-Coton a porté ses fruits

Vues : 1

Le président de Coton Fc, Lionel Talon et le capitaine soulevant le trophée de Champion

Le championnat national de football professionnel, Ligue Pro, saison 2022 a vu le sacre de Coton Fc. Un club né du partenariat entre Tanekas Fc et Coton sport. En effet, avec les nouvelles réformes en cours dans le secteur (réformes voulues et introduites par le gouvernement à travers le ministère des sports) dans le secteur du football, le club Tanekas de Adrien Ahouandjinou, a réussi à nouer un partenariat avec la société sportive Coton Sport. Le club s’inscrire pour prendre part à la Ligue Pro. Managé par un fin stratège, Lionel Talon, le club se fixe un objectif. Celui de bousculer la hiérarchie. Et c’est chose faite. Coton Fc avec une organisation sérieuse et ambitieuse a, match après match, transformé le rêve en réalité. D’abord dans la Ligue Pro, l’équipe a vaincu la plupart de ses adversaires et s’est classée championne de la zone C.

Un pas vers le titre

Ayant réussi cette prouesse, l’équipe n’avait qu’à poursuivre sur sa lancée. C’est ainsi que dans la Super Ligue Pro, avec l’option on ne change pas l’équipe qui gagne, mais surtout l’organisation qui gagne, les dirigeants du club ont continué à mettre les joueurs dans les conditions requises. Et ces derniers ont rendu la monnaie des pièces en gagnant pour glaner des points et se mettre à l’abri. Ce qui au décompte final leur permet de finir en tête à la surprise générale de tous et permettant de dire du partenariat qu’il a été un succès que veut continuel le président Adrien Ahouandjinou ayant accepté en son temps ledit partenariat.

A souligner qu’un autre club du Bénin avait déjà bénéficié d’un partenariat avec Tanekas et avait un pareil résultat. Il s’agit de l’association sportive du port autonome de Cotonou Aspac qui avait fait forte sensation avec des joueurs issus du centre de formation Tanekas. Aspac avait terminé deux fois champion du Bénin. Qui sait ce que réserve Coton Fc après ce premier titre?

A rappeler que Champion, Coton Fc qui va représenter le pays dans les préliminaires de la Ligue africaine des champions 2022-2023, a reçu son trophée de champion le vendredi 1er juillet dernier avec une enveloppe financière de 20 millions (10 millions de la fédération et 10 millions du président Mathurin De Chacus) de francs cfa.

Anselme HOUENOUKPO