Contrôle de l’action gouvernement au palais des Gouverneurs: Deux ministres de Talon auditionnés à l’Assemblée

Les ministres Oswald Homeky et Jean-Claude Houssou s’expliquent devant les députés

Les députés de la 8ème législature ont accueilli le jeudi 30 juin 2022, deux ministres du gouvernement dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale.

De quoi s’agit-il : Les ministres Dona Jean Claude Houssou et Oswald Homeky étaient face à la représentation nationale pour répondre aux préoccupations des députés relatives au point d’exécution des différents projets du 2e compact du Millenium Challenge Account (MCA) et le plan d’action du ministère des sports pour les autres disciplines sportives autres que le football.

C’est le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou qui a répondu aux préoccupations de l’honorable Dakpè Sossou et certains de ses collègues relatives au point d’exécution des projets du second compact du Millenium Challenge Account (MCA).

Que retenir de l’exécution du 2e compact du MCA : Tout d’abord, le ministre Houssou a fait savoir que ledit projet est en exécution depuis 2017 pour une durée de 5 ans. Il bénéficie d’un appui américain qui s’élève à 375 millions de dollars US, soit 225 milliards de francs cfa dont 17 milliards représentant la contrepartie nationale est déjà entièrement libérée. Ensuite, le ministre Houssou a laissé entendre qu’au 30 juin 2022, les taux d’exécution physique et financier des projets par composante sont de 75% pour le volet réformes des politiques et renforcement institutionnel pour un montant décaissé de 60% ; 77% pour le volet production d’électricité pour 80% de décaissement ; 90% pour le volet production d’énergie électrique pour un décaissement de 80% et enfin 40% pour le volet accès à l’énergie hors réseau pour 30% de décaissement. Selon ses explications, la priorité est accordée au secteur de l’énergie de sorte à faciliter la transformation structurelle de l’environnement socioéconomique sans oublier tous les impacts que cela peut avoir au niveau des ménages, des artisans, des industriels, des entreprises….

Qu’en pensent les députés : Enfin, on note une grande satisfaction dans les différentes interventions des députés qui ont suivi la présentation du Ministre. Ceux-ci sont convaincus des efforts que fournissent le Président Patrice Talon et son Gouvernement pour améliorer l’accès à l’énergie électrique à tous ses compatriotes. C’est ce qu’il convient de retenir des interventions des députés Dakpè Sossou, Assan Seydou, Benoît Degla, Barthélémy Kassa, Joseph Amavi Anani, Chantal Ahyi, etc.

Quid des disciplines sportives autres que le football : S’agissant de la question d’actualité avec débat relative au plan d’action du ministère des sports pour les autres disciplines sportives autres que le football, adressée au Gouvernement par l’he Sèdami Romarique Mèdégan Fagla et certains de ses collègues, les élus du peuple ont été entretenus par le ministre des sports, Oswald Homéky. Le ministre a rappelé qu’en dehors des gros investissements réalisés par le gouvernement depuis 2016 pour la construction des stades municipaux, le ministère des sports dont il a la charge s’investit pour l’émergence des autres disciplines sportives à savoir la boxe, la pétanque, l’athlétisme, le Handball, etc. Evoquant le cas du boxeur béninois Clément Loko qui fait parler de lui au-delà des frontières béninoises, le ministre Homeky a révélé ce qui se fait pour que les grands champions béninois aient une carrière heureuse et épanouie. Parlant du cas de Clément Loko, il a fait savoir que ce dernier est pris en compte dans un vaste programme mis en place pour récompenser les champions.

Pour ce qui concerne la pétanque, le Ministre Homeky a expliqué que les diligences nécessaires sont en cours pour que le Bénin accueille prochainement, dans de meilleures conditions le championnat du monde de pétanque. Pour ce faire, un boulodrome moderne sera érigé. Abordant la question de la réorganisation des fédérations sportives, les représentants du peuple ont également été rassurés des diligences effectuées pour que dès le premier trimestre de chaque année, elles reçoivent les subventions dont elles bénéficient du Gouvernement pour une bonne exécution de leurs activités.

Fidèle KENOU