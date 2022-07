Programme d’accompagnement pour l’accès au marché national : La CCI Bénin en synergie d’action avec l’ABSSA ￼

Vues : 1

Photo de famille à la fin de la cérémonie

La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin en collaboration avec le Centre de l’innovation pour le secteur agro-alimentaire de la GIZ a lancé le mardi 28 juin 2022, la deuxième édition du Programme d’accompagnement des petites et moyennes pour l’accès au marché national. C’était en présence du 1er Vice-président de la CCI Bénin, Casimir Migan, du Directeur Adjoint du cabinet du ministère de l’industrie et du commerce Ebo Sacramento et bien d’autres acteurs du secteur.

Ce qu’il faut savoir : Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle important dans le développement de tous pays mais elles sont souvent recalées dans le processus de mise sur le marché par le volet hygiène. Elles sont ainsi nombreuses à produire mais n’arrivent pas à vendre leur produit sur le marché international faute de certification de mise sur le marché. Dans le cadre de la promotion et de la valorisation des produits locaux, un programme s’atèle à aider ces entreprises à rendre accessible leur produit sur le marché national. Aussi, pour un niveau élevé de la santé des personnes et des intérêts, des consommateurs y compris des producteurs tout en veillant au fonctionnement effectif du marchés intérieurs, il a été mis en place un arsenal juridique pour recadrer la mise sur le marché des produits locaux, complément alimentaire, denrée alimentaire et des produits cosmétiques.

Que disent les autorités : Selon le 1er Vice-président de la CCI Bénin Casimir Migan, les entreprises rencontrent d’énormes difficultés pour l’obtention des différentes autorisations, homologations, certification de mise sur le marché des produits agro-alimentaire, complément alimentaire et cosmétique. A le croire, ces difficultés sont dues à une « méconnaissance des textes réglementaires régissant la mise sur le marché des produits mais aussi à la complexité des coûts prohibitifs des différentes formalités ». Pour le conseiller technique ProCiva GIZ, Raphaël Kraif, le projet de la GIZ travaille en étroite collaboration avec le soutien des différents acteurs pour développer d’une part des innovations technologiques accompagnées d’un paquet d’outil et d’autre part, des approches d’accompagnement de pointes à même d’apporter une réponse efficace à ses insuffisances. Pour l’obtention des certifications de mise sur le marché, le Directeur Adjoint du cabinet du ministère de l’industrie et du commerce Ebo Sacramento, a indiqué que les entreprises à niveau seront adressées vers les structures compétentes pour les formalités liées à l’obtention de l’autorisation de mise sur les marchés et de l’autorisation de commercialisation. « Les entreprises disposant d’une unité de production distinct bénéficieront d’un accompagnement de proximité pour l’élaboration du système documentaire», a-t-il ajouté.

Entre les lignes : Pour l’opérationnalisation de ce programme, un contrat d’accord de prestation de service pour la mise en œuvre des accompagnements a été signé entre la CCI Bénin et l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments puis la CCI Bénin et l’ANM.

Assise AGOSSA