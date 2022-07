Assemblée Générale de l’AIMF et Première COP des villes : Angelo Ahouandjinou et des Maires Béninois présents aux travaux

Vues : 2

Le Maire Ahouandjinou et quelques uns de ses collègues du Bénin présents à ces rendez-vous internationaux

Il se tient à Abidjan, depuis le 28 juin 2022, l’Assemblée Générale Internationale des Maires francophones et Première COP des villes. Un rendez-vous auquel prennent part plusieurs Maires du Bénin.

Objectif visé : Bâtir des villes hospitalières, inclusives, innovantes, productives et plus agréable à vivre. C’est l’objectif visé par l’AIMF qui organise à travers son congrès, la Première COP des villes qui connait la participation de plusieurs maires venus du Bénin dont l’édile d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou. À travers ledit congrès, le Réseau des maires francophones souhaite porter des stratégies de développement urbain qui permettront d’atteindre ledit objectif. C’est-à-dire de bâtir des villes écologiques, performantes et résilientes aux catastrophes naturelles, ainsi que des économies compétitives capables de créer de nouveaux emplois pour le bénéfice de tous leurs habitants, en particulier des plus pauvres. Ces stratégies reposent sur plusieurs axes d’action. Elles consistent à : favoriser les programmes eco-construits en lien avec les organisations d’entreprises; repenser l’environnement législatif et réglementaire afin de mieux intégrer la place et le rôle des autorités locales ; développer des outils de communication et d’information pour la mise en synergie des savoirs et pour porter la réflexion sur l’évolution de la ville; à protéger et restaurer le milieu naturel dans et autour des villes ; s’attaquer aux problèmes de pollution en assurant un assainissement de base et des services de ramassage des déchets pour les populations mal desservies.

Par ailleurs : Pour réussir, l’organisation va renforcer les capacités des participants afin de leur permettre d’assurer les meilleures conditions de vie à leurs habitants, de mobiliser les ressources nécessaires, tant endogènes qu’exogènes. Ceci aura lieu à l’issue de ces grandes assises qui le 02 juillet prochain.

Anselme HOUENOUKPO