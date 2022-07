Offre des bourses d’études à l’Université d’Abomey-Calavi: La société WAPCo-Bénin investit dans la formation des étudiants

Vues : 3

Photo de famille entre les autorités

L’Université d’Abomey-Calavi et la société chinoise West African Gas Pipeline company (WAPCo) ont signé un partenariat de bourses au profit des étudiants béninois. La cérémonie officielle de signature de convention de ce partenariat, a eu lieu le jeudi 30 juin 2022 dans l’amphi Idriss Déby Itno sur le campus d’Abomey-Calavi.

Ce que vous devriez savoir : La présente convention de partenariat a pour objectif d’accorder des bourses d’études aux étudiants dans le cadre de la poursuite de leur formation académique. La bourse comprend une subvention d’extrait d’inscription et de formation à laquelle s’ajoutent des allocations mensuelles pour les bénéficiaires. Cette initiative pour non seulement encourager de manière significatives des étudiants de l’UAC à se focaliser sur les études, mais aussi leur apporter des appuis solides pour améliorer leur qualité et leur compétitivité sur le marché du travail. Les bourses offertes par WAPCo Bénin, sont destinées aux étudiants de Licence 2 admis en Licence 3 et de Master 1 admis en Master 2 dans certaines formations de l’Uac. Les filières identifiées de commun accord sont réparties dans 7 établissements de formation. Il s’agit du Master 2 en génie mécanique et génie civil à l’EPAC, Master 2 en génie chimique et possédé à l’EPAC, Master 2 en aménagement et protection de l’environnement à l’EPAC, Master 2 professionnel en droit des affaires, Master 2 en planification à l’ENEAM, Licence 3 en secrétariat de direction à l’ENAM, Master 2 en système d’information et réseau informatique à IFRI, Master 2 en génie logicielle à IFRI, Master 2 en sécurité informatique à IFRI, Licence 3 en Art plastique à l’IMMAC, Licence 3 en Art dramatique à l’IMMAC, Licence 3 à l’IMMAC, Licence 3 en Cinéma à l’IMMAC et Master 2 en génie rurale et mécanisation agricole à la FSA.

Qui sont les acteurs : C’est la Vice-recteur chargé de la coopération universitaire Nelly Kelome et le Directeur Général de WAPCo-Bénin, Jin Jinsong qui ont procédé à la signature de cette convention en présence de la ministre en charge de l’Enseignement supérieur Eléonore Yayi Ladékan assistée de son collègue en charge de l’Eau et des mines, Samou Seïdou Adambi, de l’Ambassadeur de Chine, Peng Jingtao, des enseignants ainsi que des étudiants.

A propos de WAPCo-Bénin : Soucieux de l’impact socioéducatif, la société WAPCo-Bénin spécialisée dans le transport du gaz naturel, s’est rapprochée de l’Université d’Abomey-Calavi pour soumettre aux autorités rectorales, l’idée d’une possibilité de soutien aux apprenants. WAPCo-Bénin a pour objectif de construire et d’implémenter un pipeline de 600 km sur le territoire béninois grâce à l’appui solide de l’Etat béninois, la société WAPCo-Bénin a surmonté les difficultés en termes de recrutement des compétences locales pour assurer le bon déroulement du projet. Depuis sa création WAPCo- Bénin s’est toujours préoccupée de la cause de l’éducation béninoise. Il est de notoriété que le développement d’une entreprise et d’un pays dépend d’un vivier de compétence. C’est la raison de ce partenariat de bourses accordées aux étudiants pour relever le défi de l’inadéquation des offres de formation au Bénin. La mise en place de cette bourse traduit la volonté à accomplir ses responsabilités et obligations sociales.

Que disent les experts : Le Directeur de WAPCo- Bénin a fait savoir que le développement de l’éducation béninoise favorisera la mise en œuvre du contenu local et le développement durable. Elle permettra aux étudiants d’acquérir des compétences en gestion des plans, projets et à participer activement aux affaires pétrolières du Bénin et à promouvoir le développement économique du pays. L’éducation représente un grand projet du pays qui nécessite une attention particulière, sa société entend créer un modèle de coopération internationale marquée par le développement commun, apporter un soutien à l’éducation au Bénin et aussi une lueur de lumière aux étudiants qui ont des difficultés financières. De son côté, la Vice-recteur, Nelly Kelome a souligné l’importance de cet évènement. Pour elle, le processus a été long certes, mais l’Uac se réjouit d’y parvenir. Elle a remercié tous les acteurs qui ont pensé qu’il était possible que WAPCo oriente ses activités à impact socioéducatif vers l’Université d’Abomey-Calavi. Pour la mise en œuvre efficace de ce partenariat, informe-t-elle, l’UAC s’engage à jouer pleinement sa partition. Elle veillera scrupuleusement au respect de la démarche qualité dans la mise en œuvre de ce programme de bourses. Pour l’Ambassadeur de Chine près le Bénin, Peng Jingtao, il y a des ressources humaines locales pour l’exécution du projet Pipeline. Cependant, il y a manque d’ ingénieurs spécialisés dans le domaine. C’est pourquoi WAPCo-Bénin veut préparer les jeunes étudiants et le futur de demain. « Le Bénin est dans une nouvelle ère historique grâce aux efforts déployés par tous les béninois sous la conduite du président Talon », a-t-il déclaré. Le ministre de l’eau et des mines Samou Adambi a rappelé à cette occasion, les circonstances qui ont abouti à cette convention de partenariat. Selon lui,« Les compétences manquent dans le domaine pétrolier. Il faut ouvrir les curricula de formation. Cette coopération va favoriser le transfert des technologies », explique-t-il. Heureuse de l’avènement de cette coopération, madame le ministre de l’enseignement supérieur, Eléonore Yayi a manifesté toute sa reconnaissance à ceux qui ont travaillé pour concrétiser ce partenariat. Selon elle, les impacts positifs que produira ce partenariat part aux exigences économiques et sociales.

Au sujet de l’UAC : Madame la Vice-recteur chargé de la coopération de l’Uac, Nelly Kelome a pour sa part, souhaité d’autres actions notamment l’éclairage des campus de l’UAC et d’Adjarra, la collaboration avec les laboratoires de recherche particulièrement le laboratoire d’archéologie pour repérer une partie de l’histoire du Bénin enfouie dans le sol.

